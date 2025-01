En rose bonbon, cette chanteuse confirme le retour de cette tendance pour l’hiver 2025 !

Les « leg warmers » (guêtres/jambières tricotées) font un retour remarqué sur les podiums et dans nos garde-robes pour la fin de l’hiver 2025, et c’est Jisoo, la star du girl group sud-coréen BLACKPINK, qui remet ce classique des années 80 sur le devant de la scène. À l’occasion de son 30ᵉ anniversaire, elle a prouvé que ces accessoires emblématiques pouvaient être revisités avec modernité et élégance.

Un look audacieux signé Jisoo

Pour célébrer son anniversaire le 3 janvier 2025, Jisoo a partagé une série de photos sur Instagram, où elle arbore une tenue mettant en avant les leg warmers. Associés à un mini-short argenté et une cardigan rose pâle duveteux, ces guêtres rose vif ajoutent une touche rétro et originale à son look. Inspirés du style balletcore, les leg warmers sont portés avec des chaussures blanches rappelant les ballerines, offrant une silhouette qui combine élégance et nostalgie.

Un maquillage et des détails travaillés pour compléter le style

Pour accompagner son look, Jisoo a opté pour un maquillage subtil mais travaillé. Un blush rose givré rehausse ses pommettes et traverse délicatement le pont de son nez, tandis que ses paupières scintillent avec une touche de paillettes. Ses lèvres poudrées et ses ongles rouges courts ajoutent une touche sophistiquée, tandis que ses boucles d’oreilles en forme de cœur apportent une note romantique.

Ses longues couettes et son style soigné accentuent l’esprit rétro de la tenue, confirmant son rôle de pionnière des tendances hivernales.

Pourquoi les leg warmers séduisent cet hiver ?

Les leg warmers reviennent en force grâce à leur polyvalence et leur capacité à allier confort et style. Initialement conçus pour les danseur·se·s, ils s’intègrent désormais à des tenues modernes et tendances, apportant une touche cosy et audacieuse. Adoptés par des icônes comme Jisoo, ces accessoires se déclinent dans une variété de styles, du classique au flashy, permettant à chacun·e d’affirmer sa personnalité.

Les leg warmers s’inscrivent également dans la montée du balletcore, une tendance qui mêle les codes du ballet à des inspirations streetwear pour un look à la fois chic et décontracté.

Les leg warmers sont l’accessoire parfait pour ajouter une dose de fantaisie et de chaleur à vos tenues hivernales. Portés avec des jupes, des shorts ou même des pantalons, ils s’adaptent à tous les styles. Alors, prêt·e à suivre Jisoo et à adopter ces indispensables de l’hiver 2025 ? Ils sont la preuve que les classiques peuvent être réinventés pour s’intégrer parfaitement à notre quotidien moderne.