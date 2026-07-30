Cette forme de jupe devient la pièce incontournable de la rentrée 2026

Longtemps mise de côté au profit du jean ou du pantalon, la jupe longue en maille revient sur le devant de la scène pour la rentrée 2026. Douillette, élégante et facile à porter, elle s’impose comme une pièce forte de l’automne-hiver 2026/2027. Une tendance reste toutefois une proposition, pas une règle. Le plus important reste de porter ce qui vous fait vous sentir bien.

La jupe longue en maille change de statut

Elle a parfois été considérée comme une pièce secondaire, sortie du placard les jours où l’on ne savait plus quoi enfiler. Pourtant, cette saison, la jupe longue en maille ou en crochet prend une toute autre dimension. Elle rejoint les grandes tendances de l’automne aux côtés des manteaux longs.

Son atout principal ? Elle offre un joli équilibre entre confort et allure. La maille apporte une sensation enveloppante sans donner l’impression d’être cachée sous plusieurs couches. Contrairement aux jupes très légères de l’été, elle possède un tombé plus structuré qui permet de créer une tenue complète en quelques secondes.

Une matière qui fait toute la différence

Pour adopter cette tendance avec plaisir, le choix de la matière est essentiel. Une maille fine et côtelée suit naturellement les formes du corps tout en gardant une belle tenue. Elle accompagne les mouvements et met en valeur la silhouette sans chercher à la transformer.

Les mélanges comprenant de la laine mérinos et de la viscose sont particulièrement appréciés pour leur douceur, leur chaleur et leur capacité à conserver un joli tombé dans le temps. Côté couleurs, les teintes profondes comme le bordeaux, le camel, l’écru ou le bleu encre donnent facilement une allure élégante, notamment avec des looks monochromes.

Trois idées pour l’adopter au quotidien

La version chic et simple fonctionne à merveille avec un col roulé fin légèrement rentré à l’avant, des bottes hautes et un manteau droit. Une combinaison idéale pour une journée au bureau ou une sortie en ville. Envie d’un effet plus mode ? Le duo pull et jupe dans la même maille crée une silhouette harmonieuse et confortable. Ajoutez, pourquoi pas, une veste plus structurée qui apportera du contraste. Pour une approche plus décontractée, misez par exemple sur une chemise ample portée au-dessus de la jupe et une paire de mocassins. Le mélange entre une matière souple et une pièce plus structurée donne facilement du caractère à la tenue.

Une tendance, pas une obligation

Voir une pièce partout ne signifie pas qu’elle doit absolument rejoindre votre dressing. La mode est avant tout un moyen d’exprimer votre personnalité et de vous sentir bien dans vos vêtements. La rentrée ne doit pas forcément rimer avec jupe, que ce soit pour aller travailler, en cours ou simplement pour votre quotidien. Les pantalons, les jeans ou toutes les autres pièces que vous aimez porter ont évidemment toute leur place. Il n’existe pas de tenue obligatoire parce que vous êtes une femme.

Si la jupe longue en maille vous plaît, profitez-en : elle a de nombreux atouts, entre confort, chaleur et facilité d’association. Si ce n’est pas votre style, passez votre chemin sans culpabiliser. Le meilleur vêtement reste toujours celui dans lequel vous vous sentez vous-même.

Confortable, polyvalente et agréable à porter, la jupe longue en maille devient ainsi une option intéressante pour celles qui recherchent des vêtements à la fois pratiques et stylés. Au-delà de l’effet tendance, la jupe longue en maille possède en plus un autre avantage : sa forme traverse facilement les saisons. Une pièce discrète en apparence, mais capable de donner une vraie personnalité à une garde-robe.