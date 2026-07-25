Ce type de sac s’impose comme l’incontournable de la rentrée 2026

Tendances mode
Léa Michel
Photo d'illustration : Peter Chirkov / Pexels

Après plusieurs saisons placées sous le signe des mini-sacs, les formats XXL prennent leur revanche. À la rentrée 2026, le sac porté épaule version oversize s’impose comme le nouvel indispensable. À la fois élégant, pratique et facile à adopter, il répond aux envies de celles qui recherchent un accessoire aussi beau que fonctionnel.

Le grand format fait son grand retour

Les sacs miniatures, qui permettaient à peine d’emporter l’essentiel, laissent désormais la place à des modèles beaucoup plus spacieux. Les cabas généreux et les sacs souples séduisent par leur capacité à accueillir tout ce qui accompagne une journée bien remplie : portefeuille, lunettes, gourde, carnet ou encore trousse de maquillage. Cette évolution reflète une envie de privilégier des accessoires pensés pour le quotidien, sans faire l’impasse sur le style. Le confort retrouve ainsi une place de choix dans les tendances de la saison.

Un style naturellement chic

Le succès du sac porté épaule XXL repose aussi sur son allure décontractée. Confectionné dans des matières souples et des cuirs fluides, il apporte immédiatement une touche moderne à une silhouette. Porté sous le bras ou simplement posé sur l’épaule, il accompagne les mouvements avec naturel et crée un look élégant sans effort. Son aspect volontairement moins rigide séduit celles qui apprécient une mode à la fois raffinée et facile à vivre.

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Comment adopter cette tendance ?

Grâce à son volume, ce sac attire naturellement le regard. Pour créer une silhouette dite harmonieuse, il peut être associé à des vêtements aux lignes plus structurées, comme une veste cintrée, un gilet ajusté ou un pantalon à la coupe soignée. Côté coloris, les nuances intemporelles comme le noir, le chocolat ou le caramel restent des valeurs sûres qui s’accordent facilement avec toutes les garde-robes. Les teintes plus affirmées, quant à elles, permettent de transformer le sac en véritable pièce phare de la tenue.

L’accessoire qui suit votre rythme

Au-delà de son esthétique, le sac XXL répond surtout aux besoins du quotidien. Son grand format permet de transporter facilement toutes les affaires indispensables, qu’il s’agisse d’une journée de travail, d’une séance de sport ou encore d’une sortie improvisée.

Pratique sans renoncer à l’élégance, ce sac évite ainsi de multiplier les sacs et accompagne chaque moment de la journée avec simplicité. Une combinaison qui explique pourquoi cette tendance a tout pour s’inscrire dans la durée, bien au-delà de la rentrée 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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