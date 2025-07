Le paréo version bureau : la tendance chic à adopter cet été

Effet waouh garanti dans les open spaces ! Le paréo, star des plages, fait son come-back là où personne ne l’attendait : au bureau. Oubliez les looks classiques, la pièce maîtresse de l’été 2025, c’est ce foulard twisté sur les hanches, pile entre chic maîtrisé et vibes vacances. Impossible de passer à côté, sur Instagram comme dans les défilés, la tendance s’affiche partout et séduit autant les working girls pressées que les fashionistas averties.

Ce qui rend ce must-have irrésistible ? Sa facilité d’utilisation, un joli foulard en satin, imprimé arty ou uni sophistiqué, suffit à booster n’importe quel pantalon fluide ou jupe de tailleur.

En quelques secondes, la silhouette s’allège, l’allure devient spontanément cool et pointue. Adieu la morosité des tenues trop sérieuses, place à une touche bohème-chic assumée, sans faire l’impasse sur la crédibilité pro.

Tendance repérée Astuce mode Effet immédiat Paréo sur les hanches Sur un pantalon ou une jupe Silhouette fresh, ambiance « retour de plage chic » Satin ou imprimé coloré Sur fond neutre Look stylé et sophistiqué au bureau

Le détail qui fait tout, comment upgrader une tenue pro en mode été sans faux pas ?

Fini le paréo enroulé à la va-vite façon plage. La clé, choisir un foulard de belle qualité, plier en triangle et nouer bas sur les hanches, par-dessus un bas uni (pantalon large en lin ou jupe droite, c’est la base). Un t-shirt blanc ou une blouse simple, quelques bijoux fins… et la métamorphose est lancée.

Ce détail inattendu insuffle une allure « vacances à la ville » qui séduit direct, sans jamais tomber dans l’excès. Les influenceuses le valident à 100 %, et même les dress codes les plus stricts y trouvent leur compte. Un mix parfait entre l’élégance estivale et la touche « effortless » qui fait toute la différence.

Pourquoi tout le monde craque sur cette astuce stylée (et pourquoi on va copier direct) ?

Ce qui rend ce hack mode imparable ? Le paréo sur les hanches crée une silhouette ultra moderne, élancée, qui casse la rigidité des looks de bureau. Plus besoin de choisir entre confort, originalité et respect du cadre pro, cette tendance coche toutes les cases. En bonus, le combo paréo + pièces sobres booste l’énergie et donne ce petit air « revenue de vacances » dont tout le monde rêve à 9 h du matin.

Ce détail fait la différence, attire les regards (même à la machine à café) et donne envie de s’habiller pour aller travailler, même les jours de grosse chaleur. C’est l’effet « summer wow » à porter sans modération, pour égayer la saison, se démarquer et afficher un style qui cartonne partout.