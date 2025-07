Vous ne supportez plus les maillots classiques ? Cette tendance textile est faite pour vous

Chaque été, c’est le même casse-tête vestimentaire : comment composer un look stylé quand les couches se font rares et les options, limitées ? Si le layering règne en maître en hiver, la mode estivale exige de redoubler de créativité – surtout lorsqu’il s’agit de maillots de bain. Heureusement, 2025 apporte avec lui une bouffée d’air frais (et bohème) sur les plages : bienvenue dans l’ère des maillots en crochet.

Le crochet, star inattendue de la plage

Vous trouvez les maillots classiques trop vus, trop lisses, trop rigides ? Les maillots en crochet et matières texturées pourraient bien vous réconcilier avec le beachwear. Inspirés des années 70, des étés à Ibiza et des silhouettes bohèmes, ils mêlent artisanat et sensualité dans une version décontractée mais pointue du maillot.

Tricotés main ou façon dentelle, ornés de motifs géométriques, floraux ou tie & dye, ces modèles apportent une texture visuelle et un supplément d’âme aux silhouettes estivales. Et bonne nouvelle : ils existent en version maillot de bain deux pièces, une-pièce, tankini ou même combishort, adaptés à toutes les morphologies.

De la plage au bar de plage

L’atout charme du crochet ? Sa polyvalence. Un maillot en crochet se porte aussi bien à la mer qu’en ville. Il se transforme en body sous un short taille haute, en top associé à une jupe longue ou en pièce forte sous une chemise fluide. On le choisit dans des tons naturels (crème, terracotta, vert sauge) ou plus osés (orange vitaminé, turquoise, rose fluo) selon son humeur du jour.

Cette capacité à passer du sable au sunset drink en un clin d’œil en fait le chouchou des festivals de plage, des retraites yoga, et des escapades de dernière minute.

Une tendance inclusive et responsable

La vague du crochet s’inscrit aussi dans un désir plus large de consommer autrement. Ces pièces artisanales séduisent les adeptes du slow fashion, et nombreuses sont les marques qui proposent des modèles faits main ou réalisés à partir de fils recyclés. Résultat : des pièces uniques ou en éditions limitées, à l’opposé de la fast fashion.

Un clin d’œil vintage assumé

Au-delà du confort et de l’originalité, les maillots en crochet jouent la carte de la nostalgie. Ils évoquent une époque insouciante, celle des années 70, où la liberté de ton s’exprimait aussi à travers la mode. Portés avec des lunettes oversize, des foulards dans les cheveux et des sandales en corde, ils réactivent une certaine idée de l’été parfait : libre, sensoriel, vivant.

Que vous partiez à Ibiza, sur une plage grecque ou simplement au bord d’un lac, les maillots en crochet s’imposent ainsi comme les pièces les plus cool et désirables de l’été 2025. Exit les maillots sans âme : place à la matière, à la main, à l’irrégularité assumée. En 2025, on ne suit plus la tendance, on la tricote.