Pendant des années, on l’a reléguée aux oubliettes, moquée avec une pointe de condescendance, associée aux photos jaunies de nos grands-mères ou aux héroïnes de vieux films en noir et blanc. Et pourtant… la robe à pois fait un come-back fracassant. Plus qu’un simple clin d’œil rétro, elle s’impose comme une véritable déclaration de style. Et croyez-le, vous allez avoir envie d’en porter.

Le revival d’un imprimé qu’on croyait oublié

Qui aurait parié sur le retour des pois ? Ce motif à mi-chemin entre l’innocence et la sophistication, souvent considéré comme l’emblème d’une mode d’un autre temps, renaît sous un jour nouveau. Ce qui fut jadis le symbole d’un glamour suranné devient aujourd’hui une arme de style massive. Et tout a commencé un certain 6 octobre 2024, lorsque Ariana Grande a fait une apparition remarquée au Gala de l’Academy Museum à Los Angeles.

Vêtue d’une somptueuse robe Balmain noire à pois blancs, longue et fluide, la chanteuse a offert une masterclass de style. Rien de criard, rien d’exagéré : juste ce qu’il faut de nostalgie, porté avec une aisance moderne. Son allure ? Gracieuse, assumée, redoutablement chic. On était loin de l’image figée de la pin-up rétro.

Le pois : nouveau terrain d’expression stylistique

Si vous pensiez que les pois se cantonnaient aux coupes années 50, détrompez-vous. Aujourd’hui, les créateurs les déclinent dans des versions complètement décomplexées. Le pois se fait maxi, micro, multicolore, voire flouté. Il se glisse sur des robes bustier glamour, s’invite sur des chemisiers en voile transparent, ou explose sur des combinaisons structurées aux allures futuristes.

C’est bien là tout le charme de cette tendance : elle s’adapte, se transforme, et surtout, elle ne s’excuse pas d’être visible. Le pois n’est plus sage, il est audacieux. Il n’est plus mignon, il est puissant. Et il vous permet, à vous aussi, de vous affirmer, quelle que soit votre silhouette ou votre style.

Les stars en chef de file de ce renouveau

Ariana Grande a peut-être ouvert le bal, mais elle est loin d’être seule. Florence Pugh, avec sa robe à pois graphique, a prouvé qu’on pouvait allier structure contemporaine et charme rétro. Zendaya, toujours à l’avant-garde, portait déjà fièrement une robe noire à pois en 2020, prouvant une fois de plus que ce motif n’a jamais vraiment disparu, il attendait juste son heure de gloire. Hailey Bieber, quant à elle, l’a twisté en version mini et très Y2K, prouvant que le pois pouvait aussi flirter avec les codes de la rue.

Ces célébrités n’ont pas simplement ressorti un motif du placard : elles l’ont réinterprété, repensé, recontextualisé. Et ce faisant, elles ont déclenché une vague de réappropriation mode qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Pourquoi cette tendance fonctionne-t-elle aussi bien ?

Parce qu’elle coche toutes les cases. Elle joue sur la corde sensible de la nostalgie, tout en s’offrant une cure de modernité. Elle est fun sans être enfantine, chic sans être guindée. Le pois, c’est la preuve que l’on peut s’amuser avec la mode sans renoncer à l’élégance. Il évoque l’été, la liberté, l’assurance d’un style qui ne se prend pas trop au sérieux – mais qui sait quand même se faire remarquer.

Et surtout, il est inclusif. Quelle que soit votre morphologie, votre âge, votre humeur du jour, il y a un pois pour vous. Des silhouettes ajustées aux coupes oversize, des tons pastels aux contrastes noir et blanc, le pois s’adapte à votre personnalité sans jamais l’effacer. Il met en valeur sans contraindre, il sublime sans transformer. En somme, c’est un motif qui célèbre votre corps tel qu’il est.

Ce qu’il faut retenir ? Dans la mode, rien n’est jamais vraiment démodé. Les tendances dorment, se taisent un temps, puis reviennent, transfigurées par les personnes qui osent les réinterpréter. Alors oui, on pensait cette tendance « ringarde », mais à voir les tapis rouges se parsemer de petites pastilles stylisées, à voir les podiums s’animer de robes virevoltantes à pois, on comprend vite que la mode vient encore de nous jouer un joli tour. Et cette fois, c’est une surprise des plus plaisantes !