Cette partie du corps serait la nouvelle tendance à mettre en avant dans la mode masculine

Lors du défilé Prada pour la collection masculine printemps-été 2025, une tendance audacieuse et inattendue a captivé les regards : des pantalons ultra-baissés associés à des crop tops serrés, des chemises retroussées et des torses dévoilés. Cette célébration du nombril masculin marque un tournant dans la mode masculine, où l’expérimentation et la fluidité des genres sont plus présentes que jamais.

Une vision audacieuse signée Prada

Le défilé Prada de juin dernier s’est déroulé sur une piste sinueuse, symbolisant peut-être le chemin audacieux que prend la mode masculine actuelle. Les mannequins ont présenté des silhouettes sculptées, où les tops courts et les chemises remontées mettaient en valeur le torse et le nombril, créant un contraste frappant avec les pantalons taille basse.

Cette réinterprétation des codes vestimentaires traditionnels offre une version modernisée de la sensualité masculine, défiant les conventions et brouillant les frontières entre les genres.

Troye Sivan, ambassadeur d’une nouvelle ère de style

Cette tendance ne s’est pas limitée aux podiums. Lors du gala Art+ Film du LACMA à Los Angeles, Troye Sivan, l’un des visages les plus influents de la pop contemporaine, a adopté ce style. Habillé d’un des looks emblématiques de Prada, il a dansé aux côtés de Charli XCX sur scène, laissant entrevoir son crop top au fil de ses mouvements.

Ce moment a marqué une étape importante dans l’acceptation publique de cette tendance, prouvant qu’elle n’est pas réservée aux défilés, mais peut être portée avec assurance dans des événements de grande envergure.

Le nombril, nouvelle icône de la mode masculine

Longtemps négligé dans la mode masculine, le nombril s’impose désormais comme une zone de style et de mise en avant. Cette tendance célèbre non seulement la liberté d’expression, mais aussi la confiance corporelle et la fluidité des genres.

Les hommes en crop tops ne sont plus une rareté, mais une affirmation de style. Que ce soit sur scène, sur les podiums ou dans la rue, cette mode remet en question les normes vestimentaires traditionnelles et invite chacun à réinventer son rapport à la mode.

En adoptant ces looks audacieux, Prada et d’autres grandes maisons de couture ouvrent la voie à une mode masculine plus inclusive, expérimentale et libérée. Avec des ambassadeurs comme Troye Sivan, cette tendance promet de s’étendre bien au-delà des podiums pour devenir un véritable phénomène culturel. Une chose est certaine : le nombril est désormais une star de la mode masculine.