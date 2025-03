Cette couleur aperçue aux Oscars 2025 est la plus tendance du moment

La 97e cérémonie des Oscars, le 2 mars 2025, nous en a mis plein les yeux. Entre discours émouvants, surprises cinématographiques et looks flamboyants, une tendance a illuminé la soirée : l’argenté. Cette couleur ultra-glamour a fait son grand retour sur le tapis rouge, prouvant qu’elle est bien plus qu’une simple lubie passagère.

L’argenté : l’éclat qui fait sensation

Pourquoi l’argenté a-t-il brisé les codes cette année ? Tout simplement parce qu’il est synonyme de modernité, d’élégance et de confiance en soi. Cette teinte, à la fois futuriste et intemporelle, capte la lumière comme aucune autre et offre un effet magnétique sur le tapis rouge. Que ce soit sous forme de sequins scintillants, de satin soyeux ou encore d’effets miroir hypnotiques, l’argenté s’est imposé sur les silhouettes les plus en vue de la soirée des Oscars 2025. Il sublime toutes les carnations, s’adapte à toutes les morphologies et se décline à l’infini, faisant de lui un allié mode incontournable.

Les stars qui ont brillé en argenté

De nombreuses célébrités ont succombé à cette tendance et nous ont offert des looks inoubliables. Voici quelques icônes qui ont fait sensation :

Emma Stone

L’actrice a ébloui la foule avec une robe Louis Vuitton en écailles argentées. Un modèle ajusté et structurant qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Minimaliste, mais terriblement efficace !

Halle Berry

Sa robe miroir Christian Siriano a capté tous les flashs. Fluide, majestueuse et agrémentée d’une longue traîne, elle a incarné le glamour à l’état pur.

Demi Moore

Nominée pour son rôle marquant dans le film « The Substance », l’actrice a misé sur une robe à sequins Giorgio Armani Privé. Son allure assumée était sublimée par des bijoux assortis qui renforçaient l’effet « déesse de la nuit ».

Felicity Jones

La star de « The Brutalist » a dévoilé une silhouette à la fois sobre et spectaculaire dans une robe au col cheminé signée Giorgio Armani Privé. Une touche contemporaine qui prouve que l’argenté peut être aussi chic que futuriste.

Raffey Cassidy

L’actrice montante a opté pour une robe Loewe en soie argentée, ornée d’un nœud sur l’épaule. Un choix audacieux et élégant, parfait pour affirmer sa présence sur le tapis rouge.

Mindy Kaling

Reine des choix vestimentaires osés, l’actrice a fait honneur à son style audacieux avec une robe Oscar de la Renta ornée de feuilles métallisées. Le col cheminé et la traîne majestueuse ont apporté une touche de royauté à son allure.

Pourquoi adopter l’argenté dans votre garde-robe ?

Si les stars l’ont adopté, pourquoi pas vous ? L’argenté est bien plus facile à porter qu’on ne le croit. Voici 3 bonnes raisons d’oser cette couleur :

Il illumine instantanément votre look : que ce soit une jupe, un top ou une paire de bottines, un élément argenté suffit à donner du peps à votre tenue.

Il booste la confiance en soi : porter de l’argenté, c’est assumer son éclat et s’affirmer sans complexe.

Il s’adapte à tous les styles : que vous soyez fan du minimalisme chic ou du maximalisme flamboyant, l’argenté se plie à toutes vos envies.

L’argenté a réussi à conquérir les Oscars 2025 et nos cœurs. Du minimaliste chic d’Emma Stone à l’audace de Mindy Kaling, cette couleur a prouvé qu’elle était bien plus qu’un simple éclat sur le tapis rouge. Alors, prête à adopter la tendance la plus scintillante du moment ?