Naked dress : pourquoi toutes les stars l’adoptent en ce moment

Transparente, moulante ou fluide, audacieuse, la naked dress s’impose partout : des tapis rouges aux festivals en passant par les réseaux sociaux. Cette robe (presque) nue, longtemps cantonnée aux podiums ou aux tenues dites choc des années 90, revient en force en 2025 – plus inclusive et résolument plus badass. Au-delà de l’effet waouh, c’est tout un message que cette tendance véhicule. Et spoiler : ça va bien au-delà d’un simple bout de tissu.

Une star sur toutes les silhouettes

Rihanna, Zendaya, Florence Pugh, Emily Ratajkowski, Dua Lipa… : toutes ont succombé à l’appel de la naked dress. Et elles le font avec panache. Chaque apparition déclenche une avalanche de commentaires, une pluie de likes, et parfois des débats enflammés. Ce qui ne change pas ? L’impact visuel. Cette robe attire les regards, capte la lumière, et surtout, elle fait parler.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la naked dress n’a rien de « nue » au sens réducteur. Elle se décline dans une infinité de versions : tulle vaporeux, maillage ultra-fin, broderies précieuses, sequins savamment placés ou effets trompe-l’œil bluffants. Et elle s’adapte à toutes les morphologies, toutes les carnations, toutes les esthétiques. Pas de diktat du « corps parfait » ici : place à la diversité, à l’assurance, au fun.

Plus qu’un look, un pouvoir

Porter une naked dress, ce n’est pas juste « oser ». C’est reprendre le contrôle. C’est dire haut et fort : « Je suis bien dans ma peau, je n’ai rien à cacher, et surtout, je n’ai pas à me conformer à vos standards ». C’est une réponse à tous les messages contradictoires que la société envoie constamment : « sois sexy, mais pas trop » ; « montre-toi, mais pas comme ça » ; « sois toi-même, tant que ça reste dans les clous ».

La naked dress, elle, casse les codes. Elle ne s’excuse pas d’exister. Elle occupe l’espace sans demander la permission. Et celles qui la portent affichent une confiance brute, presque contagieuse. À travers cette transparence assumée, c’est une armure qui se dessine : fine, mais puissante.

Le féminisme en toute transparence

Longtemps, la naked dress a été réduite à un fantasme vestimentaire, pensé par et pour le regard masculin. Cette époque est révolue. Aujourd’hui, elle est portée comme un manifeste. Le corps n’est plus objet, il devient sujet. Ce que ces stars exposent, ce n’est pas juste de la peau, c’est une posture politique. Elles reprennent possession de leur image, refusent la honte, assument leurs choix, et déconnectent la nudité du désir imposé.

Florence Pugh, par exemple, l’a dit sans détour après une apparition mémorable en robe rose fuchsia transparente : « Je savais que ça ferait parler, et c’est exactement pour ça que je l’ai fait. J’aime mon corps, et personne n’a à me dire comment je dois le cacher ». Voilà, c’est dit ! Et ce n’est pas un cas isolé. Pour beaucoup de personnalités, porter une naked dress, c’est aussi se positionner contre la culture du body shaming, contre les injonctions à la pudeur, contre l’idée selon laquelle la valeur d’une femme dépendrait de son degré de « respectabilité ».

Une tendance qui descend dans la rue

Ce qui est fascinant avec la naked dress, c’est qu’elle ne reste pas cantonnée aux défilés ou aux photocalls. Elle inspire la rue, les marques, et surtout, les gens « normaux ». Sur Instagram, TikTok ou dans les festivals, les déclinaisons fleurissent : robes en résille portées sur un body coloré, mailles légères façon filet de pêche, effets seconde peau presque sculpturaux…

Et ce n’est pas juste une question de look. Beaucoup parlent d’un vrai déclic personnel : se sentir belle dans une naked dress, c’est parfois se réconcilier avec son corps. C’est sortir de la culpabilité, des complexes hérités, des jugements venus de partout sauf de soi-même. C’est s’aimer ici et maintenant, sans filtre ni retouche.

Parce qu’en réalité, porter une naked dress, ce n’est pas « vouloir se montrer à tout prix ». C’est vouloir se voir soi-même autrement. C’est regarder son reflet avec douceur. C’est choisir de mettre en valeur, plutôt que de camoufler. C’est transformer une tenue en une déclaration d’amour à soi. Et si cette robe divise encore, c’est peut-être parce qu’elle bouscule. Elle met à nu bien plus que des silhouettes : elle met à nu nos peurs, nos contradictions, nos idées préconçues sur ce qu’une femme « devrait » être ou paraître.