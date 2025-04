Pour quelle tendance maillot de bain allez-vous craquer cette année ? (Photos)

Chaque année, les tendances maillots de bain réinventent notre envie d’évasion. L’été 2025 ne déroge pas à la règle et promet de faire vibrer les plages et piscines avec des modèles raffinés. Cette saison, 6 tendances fortes se détachent. Inspirez-vous en photos pour trouver votre coup de cœur !

1. L’imprimé animal

Revu avec subtilité, l’imprimé animal s’invite en force dans nos valises estivales. Du classique léopard aux variations zèbre ou python, les marques proposent des modèles aussi sauvages qu’élégants. L’imprimé animal fait partie des grands favoris de l’été 2025, à porter en total look ou par petites touches. Le petit plus ? Opter pour des coupes modernes, comme un triangle minimaliste ou un une-pièce détaillé.

2. Le maillot en crépons : texture et élégance

Véritable star de la saison, le maillot en crépons séduit par sa texture légèrement froissée qui apporte volume et modernité. Ce tissu souple épouse les formes tout en offrant un effet visuel dynamique. Ce type de matière, agréable à porter et rapide à sécher, est parfait pour conjuguer style et confort cet été.

3. Le une-pièce asymétrique

Le maillot une-pièce asymétrique s’impose comme le nouveau must-have. Travaillés avec des échancrures, des découpes stratégiques et des jeux de bretelles, ces modèles révèlent la silhouette avec justesse. L’asymétrie apporte une touche graphique et sophistiquée qui convient à toutes les morphologies.

4. Le maillot de bain à ornements : l’art du détail

Cet été 2025, les maillots se parent de bijoux subtils : billes, perles, chaînes discrètes… Les ornements offrent une note bohème ou glamour selon les modèles. Ces petits détails confèrent une allure sophistiquée sans effort. Mention spéciale aux maillots noirs minimalistes rehaussés de chaînettes dorées.

5. Des fleurs à foison

Les fleurs s’échappent des imprimés pour s’inviter en volume sur les tissus. Cette tendance couture sublime les maillots en leur offrant une touche artistique et romantique. Les applications florales se déclinent aussi bien en ton sur ton qu’en contrastes vibrants. Idéal pour un look bohème ou une allure de nymphe moderne.

6. Les motifs colorés et créatifs

Cet été 2025, les maillots de bain s’affichent également dans des motifs audacieux, allant des imprimés psychédéliques aux compositions graphiques ultra-colorées. Ces imprimés vitaminés incarnent une envie de liberté et d’expression personnelle sur les plages. Que vous optiez pour un maillot multicolore, un patchwork dynamique ou des formes abstraites, l’important est d’oser des motifs qui racontent votre énergie.

Terminons par rappeler que le plus beau maillot de bain est celui dans lequel vous vous sentez rayonnante. Cet été 2025, l’audace est de mise, mais toujours avec la liberté de choisir ce qui vous ressemble. Osez, mixez, créez… et surtout, amusez-vous !