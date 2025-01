Ce vêtement détesté fait un comeback incroyable en 2025 : voici comment l’adopter

C’est une pièce mode que vous avez bannie de vos looks depuis bien longtemps par respect des tendances. Vous la portez uniquement à la maison en guise de pyjama, pour sortir les poubelles ou pour faire votre sport. Autre indice : c’est un vêtement que toutes les filles « swag » arboraient dans les années 2010 et qui remplaçait carrément le jean. Vous le pensiez disparu à tout jamais, mais le legging revient en force sur les gambettes. Ce pantalon extensible qui révèle chaque détail du corps tente de s’émanciper de sa réputation cheap et peu distinguée. Oubliez les modèles bariolés, couverts de motifs aztèques ou du drapeau britannique. En 2025, ce collant sans pieds se veut plus élégant et sortable. Allez-vous laisser une seconde chance au legging, vêtement le plus controversé de nos dressings ?

Le legging, pièce mal aimée, fait un retour inattendu

Relégué au fond du tiroir, le legging est un vêtement qui divise la fashion-sphère depuis des décennies. Porté en guise de sous-vêtement dans les années 2000, puis hissé au premier plan des tenues en 2010, il n’a plus jamais fait parler de lui, jusqu’à aujourd’hui. Le legging, autrefois érigé en « tue l’amour » de la mode et accusé d’être la pire faute de goût, renaît dans des looks soutenus, là où personne ne l’attendait.

Réactualisé par les grandes maisons de couture, il s’invite sous des cuissardes chez Chloé et se conjugue avec un blazer XXL chez Versace. Servi dans des teintes sobres et des matières nobles, le legging est méconnaissable. Oubliez les ancêtres du legging, parés d’imprimés douteux et associés à des tuniques floquées « fume la vie avant qu’elle te fume ». Ce caleçon allongé s’est métamorphosé pour devenir un objet de convoitise, voire même un booster de style. Cette pièce, que vous réservez à vos séances de gym et à vos journées chill, a bien l’intention de s’ancrer dans vos looks de tous les jours.

Que vous le vouliez ou non, le legging s’impose comme la pièce phare de l’année 2025. Plus désirable que jamais, il souligne joliment vos courbes et tente de se racheter auprès de votre silhouette. Si cette résurrection mode vous laisse perplexe, les propositions vestimentaires qui suivent vont peut-être vous faire changer d’avis. Après ça, vous n’allez plus le voir comme une pièce de « cagole » ou une relique de l’ère « tumblr », mais comme un atout charme. Oui, oui, c’est possible !

Choisir la bonne coupe : adieu le legging transparent

Le legging aussi fin que du papier de soie et aussi transparent que du cellophane, c’est fini. Aujourd’hui, le legging se présente dans des matières épaisses et structurées, comme le coton, la laine mérinos ou la maille côtelée, qui lui confèrent un véritable cachet. Ces tissus, plus couvrants et moins cheap que ceux des années 2010, apportent non seulement du confort, mais aussi une certaine classe au vêtement.

Vous pouvez également opter pour des leggings avec des détails subtils comme des zips ou des coutures discrètes pour réveiller son potentiel chic. Chez Proenza Schouler, le legging possède ainsi une petite fente à l’avant tandis que chez Chloé, il affiche une rangée de boutons sophistiquée à la place de la vilaine ceinture élastique qui cisaille le ventre. En 2025, le legging délaisse ses fantaisies extravagantes pour s’approprier des détails plus minimalistes et soignés. Des lacets sur le côté qui s’ouvrent sur la cuisse ou des torsades latérales… ces petits ajouts font toute la différence.

Associer le legging avec des pièces haut de gamme

Le secret pour transformer un legging en pièce stylée et élégante ? L’accessoiriser avec des pièces fortes et naturellement sophistiquées. Par exemple, associez-le à une blouse fluide en soie ou à un pull oversize en cachemire. Pour un look plus structuré, enfilez une veste en cuir ou un blazer bien coupé. Ces pièces viennent contrebalancer la souplesse du legging et casser son côté sportswear. Plus question de porter le legging sous des jupes en jean. Ce vêtement moulant devient un pantalon à part entière.

Autre astuce : n’hésitez pas à jouer avec les contrastes et les matières. Un legging noir et un manteau kaki qui descend jusqu’aux pieds ou alors un modèle en maille côtelée beige et une doudoune ébène. Vous pouvez vous permettre tous les mélanges.

Le legging, oui, mais avec des accessoires stylés !

Oubliez le sautoir à l’effigie du hibou, la bague « moustache », les boucles d’oreille fluorescentes qui tapent sur la rétine et les baskets compensées. Ces accessoires, qui autrefois, embellissaient le legging, sont révolus. En 2025, le legging n’a de valeur que s’il côtoie des accessoires de qualité. Une ceinture à boucle dorée, des manchettes oversize, des boucles d’oreilles imposantes… ces accessoires magnifient l’allure « simpliste » du legging.

À vos pieds, plus de Stan Smith ou de Converse montante, mais des santiags, des cuissardes et des ballerines à bout pointu. À votre main, un sac en forme de croissant de lune ou un modèle doté de chaînes. Avec tous ces ornements, le legging gagne en noblesse.

Le legging ne s’esquisse pas vraiment comme une évidence dans le dress code de soirée. C’est certainement la dernière pièce à laquelle vous auriez pensé pour vous mettre sur votre 31. Si vous pensiez que le legging était réservé à vos sorties sportives ou à vos moments de détente à la maison, détrompez-vous ! En 2025, le legging, pièce effortless par excellence, peut tout à fait s’immiscer entre des hauts pailletés et des escarpins. Ce n’est pas du tout un « fashion faux pas ».

Lors de vos virées nocturnes, associez-le à des tops ou des pièces plus habillées, comme un body en dentelle, une blouse scintillante ou un crop-top en satin. Complétez le tout avec des accessoires glamour : des bijoux dorés, une petite pochette chic et des bottines à talons.

Le legging va-t-il devenir le « nouveau jean » ? En tout cas, les prédictions mode sont en sa faveur. Est-ce que vous allez succomber à cette pièce, que vous avez longtemps critiquée ?