Ces bottes sont les plus stylées de l’hiver 2025 !

En hiver, les bottes sont sur tous les pieds. Au-delà de tenir chaud et de résister à toutes les flaques, elles subliment l’allure et la silhouette. Mais leur charme n’opère que si elles sont dans l’ère du temps. En 2025, les modèles les plus en vogue s’inspirent du vestiaire épique et du style motard pour raviver les looks du quotidien. Les bottes de l’hiver 2025 promettent des tenues dignes du tapis rouge. Zoom sur les cinq modèles qui ne quittent plus les jambes des stars et que vous allez adorer porter.

Les bottes à franges : l’esprit folk au top de la tendance

Les franges font leur grand retour cet hiver, et elles s’invitent fièrement sur nos bottes ! Inspirées des années 70, ces bottes apportent une touche bohème et décontractée à n’importe quel look. Parfaites avec une jupe en daim, un jean flare ou un short en cuir, elles dansent littéralement à chaque pas. Les bottes à franges de 2025 sont plus relâchées et loose que celles des années 2000. Les grandes maisons lui préfèrent d’ailleurs l’élégante teinte noire pour qu’elles s’accordent avec tout.

Les bottes façon biker : rebelle, mais raffinée

Après les santiags, la mode s’approprie le dress code « rock and roll » des motards. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les bottes biker sont au cœur des tendances 2025. Avec leur allure robuste et leurs détails métalliques, elles ajoutent un supplément de caractère et de cachet à vos tenues. Parfaites pour casser une silhouette trop sage, elles s’associent à des pièces plus douces pour un contraste réussi. De quoi incarner la « fille rebelle » que vous avez toujours voulu être.

Les bottes cavalières : classiques et intemporelles

Elles font partie de nos looks depuis plusieurs et continuent de nous rendre irrésistibles en 2025. Synonymes d’élégance, les bottes cavalières sont simples et efficaces. Elles quittent les étriers pour parfaire nos looks de tous les jours, des plus basiques aux plus soignés. Inspirées de l’équitation, elles se marient aussi bien avec des pantalons ajustés qu’avec des robes midi. Cette année, les designers revisitent ce classique avec des détails modernes comme des boucles ou des semelles épaisses pour ne jamais s’en lasser.

Les cuissardes : le modèle qui met tout le monde d’accord

Les cuissardes continuent de séduire en 2025, et cette année, elles se déclinent dans des matières luxueuses comme le velours ou le cuir verni. Elles gagnent également quelques centimètres pour couvrir complètement la cuisse et envelopper joliment la jambe. Leur principal atout ? Elles allongent la silhouette et transforment instantanément une tenue simple en statement mode.

Le conseil style : combinez-les avec une mini-robe en laine et un manteau long pour un équilibre parfait entre sensualité et raffinement.

Les bottes marrons : la couleur phare de l’hiver

Qu’importe leur coupe et leur matière, les bottes tendances de 2025 s’émancipent du noir pour épouser une couleur chaude très gourmande : le marron. Qu’elles soient en daim, en cuir ou à effet croco, les bottes chocolatées font toute la différence sur le bitume. Associez-les à une tenue ton sur ton dans des nuances de beige et camel pour un effet ultra-tendance.

Les bottes slouchy : le confort chic revisité

Les bottes slouchy, reconnaissables à leur cuir souple et leur allure légèrement plissée, ont un confort digne des pantoufles et un design soutenu. Ultra-désirables, elles se portent aussi bien avec des looks décontractés que plus sophistiqués. Leurs lignes nonchalantes ajoutent une dose de charme effortless à vos tenues. Des modèles déstructurés dans lesquels vous vous sentez vraiment à l’aise.

Ces bottes aperçues sur les silhouettes les plus inspirantes de la fashion-sphère ne vont pas tarder à rejoindre votre shoesing !