Ce style de lunettes « grand-mère » s’impose comme la monture tendance de la rentrée 2026

Tendances mode
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Design by Pexels

Longtemps qualifiées de lunettes « grand-mère » par les médias de mode et l’imaginaire collectif, ces montures discrètes reviennent sur le devant de la scène. Aujourd’hui, elles séduisent par leur allure raffinée et leur esprit rétro, sans pour autant imposer une règle à suivre. Après tout, la meilleure paire de lunettes de vue reste celle dans laquelle vous vous sentez bien.

Les petites montures font leur grand retour

Impossible de passer à côté de cette tendance de la rentrée 2026 : les lunettes aux montures fines et aux verres de petite taille s’invitent partout. Popularisées sur les réseaux sociaux sous l’esthétique « office siren », elles s’inspirent du vestiaire de bureau de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

Leur signature ? Une silhouette discrète, souvent rectangulaire, parfois légèrement relevée aux extrémités, qui apporte une touche structurée à une tenue. Plus qu’un simple phénomène viral, elles se sont durablement installées dans les nouvelles collections.

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Les détails qui font la différence

Pour adopter cet esprit, quelques caractéristiques reviennent régulièrement. Les montures privilégient des lignes fines, en métal ou en acétate léger, loin des modèles très épais. Les verres restent relativement compacts, contrastant avec les formats XXL qui ont marqué les saisons précédentes.

Côté couleurs, le noir et l’écaille restent des valeurs sûres, tandis que les finitions dorées ou argentées offrent un rendu tout aussi élégant. L’idée n’est pas de transformer complètement votre style, mais d’ajouter une touche de caractère avec un accessoire discret. Une nouvelle paire de lunettes de vue ou solaire suffit parfois à donner une impression différente, tout en restant fidèle à son style.

Une tendance… mais jamais une obligation

Si ces montures reviennent en force, cela ne signifie pas qu’elles conviennent à tout le monde, ni que les autres styles disparaissent. Les expressions comme « lunettes de grand-mère » sont d’ailleurs des étiquettes popularisées par les médias, bien plus que le reflet d’une réalité.

Au fond, la mode est avant tout un terrain de jeu. Que vous préfériez les petites montures minimalistes, les formes oversize, les modèles colorés ou encore les lunettes vintage, il n’existe pas d’âge ni de règle pour porter ce qui vous ressemble. Les tendances peuvent inspirer, mais elles ne devraient jamais dicter vos choix.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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