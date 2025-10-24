Le secret des stylistes pour changer l’allure d’un pull sans effort

Pièce star de la saison froide, le pull revient procurer sa tendresse infinie aux corps grelottants. Réconfortant à souhait et élégant à toute épreuve, il est encore au beau fixe sur les silhouettes. Sauf que cette année, le pull se veut moins conventionnel et plus rebelle. Son col ne se tient plus droit, il laisse entrevoir une épaule et donne un air faussement nonchalant. Ce gimmick mode autrefois réservé aux lolitas est désormais le mot d’ordre pour être tendance en grosse maille.

Révéler son épaule, un geste mode qui sonne vintage

Envisager un hiver sans pull est tout bonnement inconcevable. Cette pièce mode dans laquelle il fait bon se lover lorsque les températures basculent dans le négatif prend presque racine sur notre dos pendant la saison fraîche. Si quelques années en arrière, on le portait avec une chemise en dessous et on se contentait de sa simplicité, cette année le pull prétend à plus d’audace et révèle un caractère effronté qu’on ne lui aurait jamais prêté. Avant d’envoyer leur mannequin sur le catwalk, les stylistes tirent volontiers le col du pull vers la droite ou vers la gauche, de sorte à ce qu’il laisse passer une épaule, partie du corps indéniablement irrésistible.

Cette saison, le pull refuse de tenir en place sur vos épaules et se montre indiscipliné. Si autrefois, vous aviez tendance à replacer votre pull, trop lâche pour rester stable sur votre cou, désormais, vous devez faire le mouvement inverse. Cette technique, aussi appelée “one-shoulder drape”, consiste simplement à laisser glisser le pull sur une épaule, créant un effet asymétrique chic et décontracté à la fois. En un instant, votre look basique devient volontairement “nonchalant” et sophistiqué, comme si vous veniez de sortir d’un shooting photo.

Cette mise en forme, souvent croisée sur les “cool girls” de la pop culture pendant leur tentative de drague, donne une toute autre interprétation du pull, d’ordinaire si sage. Nul besoin d’en faire des tonnes pour changer l’apparence d’une tenue, il suffit juste de pousser un peu les coutures et de montrer quelques centimètres carrés de chair.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily ᵕ̈ (@wuhooemily)

Les arguments qui vont vous convaincre de céder à cette mode

L’effet est subtil mais puissant. Quand le pull tombe sur une épaule, il crée un jeu de volumes et de lignes qui attire l’œil. Votre silhouette paraît plus élancée et votre tenue gagne en mouvement. Même un pull simple, porté ainsi, prend une dimension résolument couture. Avec les bonnes associations, on pourrait presque croire que vous êtes “dans le métier”.

De plus, cette technique joue sur l’équilibre et l’asymétrie, deux principes que les professionnels utilisent constamment pour donner du relief à un look. Le drapé naturel attire le regard sur le haut du corps et donne l’impression d’une tenue étudiée… alors qu’en réalité, vous n’avez fait aucun effort. Alors délestez vous de vos colliers et de vos breloques, faites simplement un petit revers de pouce avant de sortir et vous voilà au summum de la tendance.

Les pulls à avoir dans son dressing pour s’y essayer

Tous les modèles de pull ne se prêtent pas à ce réflexe mode branché. L’idée n’est pas de dénaturer totalement la coupe d’un pull ou de saboter son design mais de choisir des pièces qui peuvent facilement s’avachir sur votre épaule. Pour mimez les allures mi-soutenus, mi-chill des podiums vous avez besoin d’un pull doté d’un col V qui va au-delà de vos mensurations.

Préférez les modèles loose qui flottent naturellement sur votre buste. Les pulls un peu amples ou fluides donnent le meilleur effet. Les modèles trop ajustés risquent de glisser trop bas et de nuire à votre look. Vous vous en doutez certainement mais les pulls qui montent haut sur votre nuque ne sont pas non plus très logiques dans cette équation mode. Le but n’est pas de vous battre avec le tissu, de forcer sur la matière ou de faire craquer les fils de votre pull. L’ambition ici est de dévier le col sur l’épaule et de faire en sorte qu’il ne bouge plus. Même si le rendu donne l’impression d’un lâcher prise total, il faut qu’il soit esthétique. Notez que les gilets oversize sont bien taillés pour cet exercice de style.

Comme le suggère la citation « il ne faut pas juger un livre à sa couverture ». Ce n’est pas parce que le pull est « raisonnable » qu’il ne peut pas se permettre quelques folies. Il est grand temps de faire bouger les lignes sur votre silhouette (au sens propre du terme).