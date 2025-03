Superposer plusieurs couches de vêtements : c’est quoi le « clashing » ?

Le clashing, c’est l’art de superposer plusieurs couches de vêtements de manière inattendue et audacieuse. Si cette astuce de layering repérée sur les podiums peut, à première vue, sembler un brin chaotique, elle repose en réalité sur une maîtrise subtile des contrastes et des textures. Le clashing, c’est le mariage des contraires : une robe fluide sur un jean droit par exemple, une veste de sport par-dessus une robe en satin ou encore une chemise oversized portée sous une robe bustier. Le clashing incarne un véritable changement dans la façon dont nous concevons la mode : moins de règles, plus de créativité, et surtout une invitation à oser.

Retour en force du layering

Le layering – l’art de superposer des vêtements – n’est pas nouveau dans le monde de la mode. Dans les années 90, on voyait déjà des robes à bretelles portées par-dessus des t-shirts, des pulls noués sur les épaules ou des vestes superposées. Mais le clashing d’aujourd’hui pousse le concept encore plus loin. Il ne s’agit plus simplement de jouer avec les couches, mais d’oser l’association de pièces qui, sur le papier, ne devraient pas fonctionner ensemble.

Ce renouveau du clashing est en grande partie porté par le retour de l’esthétique Y2K (années 2000), où la mode était un joyeux mélange de styles, de couleurs et de matières. Les podiums de la Fashion Week l’ont bien compris : Miu Miu, Prada ou encore Acne Studios ont tous misé sur cette tendance lors de leurs dernières collections. Cette approche délibérément décalée casse les codes traditionnels de la mode, offrant un terrain de jeu créatif et libérateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miu Miu (@miumiu)

Pourquoi le clashing séduit autant ?

Le succès du clashing s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, il reflète une envie d’authenticité et de personnalisation dans une époque où les tendances s’uniformisent rapidement sous l’effet des réseaux sociaux. Le clashing permet de sortir du lot, d’exprimer sa personnalité à travers des combinaisons uniques.

Ensuite, le clashing s’inscrit dans une démarche de mode durable. En superposant et en combinant des pièces déjà présentes dans sa garde-robe, on donne une nouvelle vie à des vêtements oubliés. Cette approche encourage la réutilisation et une consommation plus responsable.

Enfin, le clashing résonne avec une quête de liberté stylistique. Les règles strictes de la mode – « ne jamais mélanger les imprimés », « le noir et le marron ne vont pas ensemble » – sont désormais dépassées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ANTEPRIMA (@anteprimaofficial)

Comment adopter le clashing sans fausse note ?

Si le clashing repose sur l’audace, il y a toutefois quelques règles simples à suivre pour éviter le faux pas :

Jouer avec les matières

Le contraste des matières est l’une des clés du clashing réussi. Associez une robe en soie avec une veste en jean brut par exemple, ou un top en dentelle avec un pantalon en simili-cuir. Cette opposition entre douceur et rigidité crée une tension visuelle intéressante.

Mélanger les imprimés avec maîtrise

Les imprimés sont au cœur du clashing. Fleurs, carreaux, rayures, pois… tout est permis, à condition de conserver une certaine cohérence dans la palette de couleurs. Par exemple, un pantalon à rayures bleues et blanches se marie très bien avec une chemise à fleurs bleues.

Superposer les longueurs

Oser des longueurs différentes permet de structurer la silhouette. Une robe courte sur un pantalon évasé, une jupe midi sous une robe chemise, ou encore une chemise longue dépassant d’un pull court… Ce jeu de proportions donne du relief à la tenue.

Mélanger les styles

Le clashing, c’est aussi le choc des styles. N’hésitez pas à associer une pièce streetwear, comme une veste bomber, avec une robe chic en velours ou un pantalon de costume. Cette juxtaposition crée une allure décontractée mais sophistiquée.

Oser les accessoires

Un look clashing s’accompagne d’accessoires forts. Ceinture oversized, sac coloré, chaussures dépareillées… les accessoires permettent de renforcer le caractère de la tenue sans alourdir l’ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ess Dennis | Author (@khal_essie)

Le clashing au quotidien : inspiration et idées de looks

Si le clashing vous tente mais que vous ne savez pas par où commencer, voici quelques combinaisons faciles à tester :

Slip dress + jean droit : portez une robe satinée légère sur un jean droit ou bootcut, par exemple. Ajoutez une paire de bottines pour un look casual mais élégant.

Chemise oversized + pull cropped + jupe plissée : associez une chemise longue déboutonnée sous un pull court et une jupe midi. Ce jeu de volumes donne une allure moderne et structurée.

Pantalon large + robe courte : associez une robe courte imprimée sur un pantalon large en lin, par exemple. Complétez avec une veste en cuir pour un effet rock-chic.

Blazer + hoodie + jupe longue : superposez un blazer structuré sur un hoodie, le tout associé à une jupe longue fluide. Ce contraste entre formel et décontracté fonctionne à merveille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NAD | outfit repeater | layering (@nadiaelok)

Le clashing, ce n’est pas seulement une façon de s’habiller – c’est une philosophie de la mode. Il s’agit de s’approprier les vêtements, de mélanger les influences, et de briser les barrières stylistiques. Cette tendance célèbre la diversité et la créativité dans la manière de s’habiller, en nous rappelant que la mode est avant tout un espace de liberté.