Quelles pourraient être les couleurs phares des maillots de bain cet été 2025 ?

L’été 2025 s’annonce comme une véritable explosion de couleurs, avec des teintes audacieuses et subtiles prêtes à illuminer les plages, les piscines et les soirées estivales. Les créateurs ont mis l’accent sur une palette vibrante qui mêle énergie et sophistication, tout en restant fidèle à des couleurs naturelles qui rappellent la douceur de l’été. Vous vous demandez déjà quelle couleur choisir pour être à la pointe de la tendance cet été ? Laissez-vous guider par ces suggestions pleines de pep’s et de charme.

Les couleurs vives : l’audace est à l’honneur

Rouge vif : l’élégance du soleil couchant

Cet été 2025, le rouge vif se pose comme la couleur phare de la saison. Cette teinte flamboyante et passionnée est idéale pour les personnes qui veulent faire une déclaration de style sans complexe. Le rouge vibrant apporte une allure sophistiquée, glamour et pleine d’énergie. Un maillot de bain rouge, qu’il soit en bikini ou une-pièce asymétrique, mettra en valeur votre bronzage tout en vous conférant une élégance éclatante.

Tangerine : un zeste d’énergie solaire

Qui dit été dit chaleur, et le tangerine est la couleur qui capture toute la vitalité de cette saison. Ce orange saturé, chaleureux et lumineux, évoque la douceur d’un coucher de soleil sur l’horizon. Parfait pour les peaux hâlées, le tangerine sublime les teints bronzés tout en apportant une touche d’énergie solaire. Un maillot de bain tangerine est une excellente façon de célébrer la vivacité de l’été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Des teintes naturelles et douces pour un look plus subtil

Vert émeraude : le luxe naturel

Si vous préférez des couleurs plus profondes et sophistiquées, le vert émeraude est la teinte idéale. Inspirée de la nature luxuriante, cette couleur symbolise la fraîcheur et l’élégance. Elle est parfaite pour les personnes qui veulent allier simplicité et chic. Le vert émeraude met en valeur toutes les carnations de peau, que vous soyez claire ou mate, et s’associe divinement bien avec des accessoires dorés ou en bois.

Rose poudré : douceur et romance

Le rose poudré, avec sa délicatesse et son côté romantique, est une valeur sûre pour l’été 2025. Cette teinte pastel et subtile offre un équilibre parfait entre discrétion et raffinement. Elle se prête merveilleusement bien aux silhouettes minimalistes et aux maillots de bain aux coupes épurées. Pour un look tout en douceur, optez pour un bikini rose poudré et associez-le à un paréo beige ou une chemise en lin.

Jaune beurre : la chaleur discrète

Douce et lumineuse, le jaune beurre insuffle une touche de chaleur subtile et chaleureuse. Contrairement aux jaunes plus vifs, le jaune beurre est une teinte pastel qui s’adapte à toutes les peaux et qui n’agresse pas les yeux. Il est idéal pour les personnes qui préfèrent les couleurs claires tout en apportant un peu de lumière à leur silhouette. En complément, des accessoires en argent ou en perles apportent une touche d’élégance supplémentaire.

Mocha mousse : la touche naturelle et élégante

Les teintes terreuses sont en pleine ascension, et le mocha mousse, une nuance brune douce, est l’un des choix les plus élégants pour cet été. Subtile et raffinée, cette couleur rappelle les paysages de sable et de bois, parfaite pour les personnes qui préfèrent les tons plus neutres mais tout aussi tendance. Le mocha mousse s’accorde parfaitement avec des textures naturelles comme le crochet ou le lin, pour un look à la fois chic et relax.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sculpt Swim (@sculptswim)

L’influence des podiums sur les tendances balnéaires

Les grandes maisons de couture telles que Saint Laurent et Prada ont largement mis en avant des teintes profondes et élégantes comme le vert émeraude dans leurs collections de maillots de bain. Bottega Veneta, quant à elle, a fait sensation avec ses modèles tangerine, apportant une touche dynamique et ensoleillée. Les créateurs de Miu Miu et Jil Sander ont, pour leur part, opté pour des couleurs plus douces comme le rose poudré et le jaune beurre, associées à des coupes minimalistes et des détails raffinés.

Ces influences haut de gamme ne font qu’affirmer que cet été 2025 sera un festival de couleurs vibrantes et raffinées, avec une place de choix pour des teintes naturelles et sobres. Que vous soyez adepte des couleurs vives ou des nuances plus douces, vous trouverez sûrement la couleur de maillot de bain qui fera de vous la star de la saison.

Cet été, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Les tendances de maillots de bain 2025 nous offrent une palette de couleurs aussi variée qu’inspirante. Vous trouverez sans aucun doute le maillot de bain qui sublimera votre silhouette tout en vous permettant de vous exprimer avec audace et élégance. Alors, cet été, osez la couleur, exprimez votre personnalité et profitez de chaque instant au soleil !