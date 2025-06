Hailey Bieber relance cet imprimé rétro (et on veut le même)

Hailey Bieber n’en finit plus de dicter les tendances. Aperçue dans les rues de New York, la mannequin et entrepreneuse américaine a remis au goût du jour un imprimé vintage culte, prouvant une fois de plus son statut d’icône mode.

Le retour inattendu du pois

Hailey Bieber a récemment fait sensation avec un pantalon capri blanc à gros pois noirs, une pièce résolument rétro qui rappelle les looks phares des années 60 et 80. Loin d’être ringard, cet imprimé retrouve une nouvelle jeunesse sous l’impulsion de la mannequin. Associé à un débardeur noir minimaliste et ajusté, ce pantalon capri à pois devient un basique pointu, parfait pour l’été.

Quand les accessoires font toute la différence

Hailey maîtrise l’art du détail : sandales à talon mini façon tong, mini lunettes rectangulaires sombres, sac structuré et montre dorée composent un look à la fois vintage et ultra-moderne. Ces sandales, longtemps jugées dépassées, sont désormais validées par les fashionistas, apportant une touche décontractée à l’ensemble.

Hailey Bieber continue ainsi d’inspirer par ses choix mode et son sens du mix and match. Entre pièces rétro et accessoires contemporains, elle impose une vision du style où tout est question d’équilibre. Si vous cherchiez une idée pour dynamiser votre dressing, suivez l’exemple de Hailey : le pois est plus désirable que jamais, et il n’attend que vous pour faire son grand retour.