Vous ne devinerez jamais en quoi est faite cette robe

La créatrice Marine Serre continue de surprendre et de repousser les limites de la mode durable. Connue pour son esthétique futuriste mêlée à un engagement éthique, elle vient une nouvelle fois de frapper fort. Lors de la Paris Fashion Week du 3 mars au 11 mars 2025, Marine Serre a dévoilé une robe absolument spectaculaire – et le plus étonnant, c’est la matière utilisée pour la confectionner. Non, cette robe n’est pas faite de tissu classique, ni de cuir vegan ou encore de matériaux biosourcés. Elle est composée de… bracelets de montres !

L’upcycling comme moteur de créativité

L’upcycling, ou l’art de réutiliser des matériaux existants pour en faire des pièces nouvelles et uniques, est depuis longtemps au cœur de l’ADN créatif de Marine Serre. Avec cette robe, elle franchit une nouvelle étape dans l’exploration de la mode circulaire. Conçue par Alix Habran Jensen, l’un des designers talentueux de la maison Marine Serre, cette robe incarne un mélange parfait entre artisanat, technologie et conscience écologique.

Le processus de création a été minutieux. Les bracelets de montres, récupérés de collections abandonnées, de stocks d’usine et de pièces vintage, ont été triés par taille et par couleur avant d’être soigneusement assemblés. Chaque bracelet a été ajusté à la main pour former une structure harmonieuse, créant une robe courte, ajustée, au tombé rigide. La brillance de l’acier inoxydable capte la lumière sous tous les angles, conférant à la pièce un éclat presque métallique, digne d’une armure futuriste.

Une déclaration audacieuse sur le temps et la consommation

Au-delà de sa technicité impressionnante, cette robe est une véritable déclaration artistique. Le choix des bracelets de montres n’est pas anodin : il nous confronte à notre rapport au temps, à la vitesse à laquelle nous consommons – et jetons – dans notre société actuelle. Chaque bracelet de montre représente finalement une fraction du temps qui passe, une mémoire encapsulée dans un objet qui, une fois désuet, est souvent laissé de côté. En les rassemblant pour créer une robe, Marine Serre nous pousse à réfléchir : et si nous pouvions donner une nouvelle vie à ce que nous considérons comme inutile ?

La robe joue aussi sur le contraste entre le caractère rigide et froid du métal et la souplesse du design. Le résultat est une pièce qui évoque autant une armure qu’une seconde peau, symbolisant à la fois protection et vulnérabilité face à la rapidité du monde moderne.

Une pièce unique et mémorable

Visuellement, la robe est un véritable statement. L’acier inoxydable capte la lumière d’une manière presque hypnotique, créant un jeu de reflets mouvants à chaque pas. La coupe courte et ajustée apporte une touche contemporaine, tandis que l’accumulation des bracelets évoque une sorte de « carapace futuriste », comme si le temps lui-même était devenu une matière à sculpter. Sur le podium, le modèle qui portait la robe a capté tous les regards. Les mouvements du tissu métallique créaient une vibration visuelle presque cinétique. On aurait dit que le temps lui-même s’incarnait dans cette création, oscillant entre passé, présent et futur.

Ce qui rend cette robe encore plus fascinante, c’est la démarche éthique qui la sous-tend. Marine Serre n’a jamais caché son engagement pour une mode plus durable, et cette robe s’inscrit pleinement dans cette philosophie. Recycler des bracelets de montres pour en faire une robe, c’est un acte de résistance face à l’industrie de la fast fashion, une déclaration d’amour à la créativité et à la durabilité.

Pour l’instant, on ignore si cette robe fera partie d’une future collection. Une chose est sûre : elle a marqué les esprits. Cette création est une preuve éclatante que la mode peut – et doit – être à la fois belle, innovante et porteuse de sens. Marine Serre continue de tracer sa voie, prouvant que l’avenir de la mode réside dans l’alliance du style, de la technique et de la conscience écologique.