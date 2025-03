Mesdames, oubliez la lingerie sexy : ce sous-vêtement va changer votre vie !

Le boxer, longtemps inscrit dans le vestiaire des hommes, s’impose sur les hanches des femmes et s’affiche volontiers derrière les jeans taille basse. Ce sous-vêtement aux allures de shorty investit les tiroirs intimes de ces mesdames et vole la vedette à la lingerie coquine parée de dentelle et de lacets. Cette culotte améliorée, beaucoup plus couvrante que les parures qui ne tiennent qu’à un fil, se fait une place dans les indispensables des femmes. Adieu les culottes qui laissent des traces sous les pantalons et les strings qui cisaillent le corps, vive le boxer ! Vous n’allez pas hésiter longtemps avant de l’adopter.

Le boxer change de camps

Le boxer s’érige régulièrement sur des silhouettes d’hommes. Griffé ou non, troué ou neuf, il fait l’unanimité auprès de la gent masculine. Mais depuis le retour en force de la mode Y2K, il se déporte gentiment dans la penderie des femmes. Ce sous-vêtement s’invite de plus en plus de l’autre côté des pantalons à pince et des robes voluptueuses. Les femmes ne le portent plus seulement en guise d’armure derrière les mini jupes, elles en font leur lingerie de prédilection.

D’ailleurs, la chanteuse Louane mettait cette pièce en évidence dans un look audacieux à base de bomber et de jupe boule. Après tout, pourquoi se torturer avec des dessous qui vous gênent ou qui ne vous conviennent pas ? Le confort est sexy aussi, et il n’y a rien de plus séduisant que de se sentir bien dans sa peau. Le boxer, ce sous-vêtement simple, mais essentiel, a toutes les qualités pour devenir le nouveau classique de votre lingerie quotidienne.

Le boxer symbolise un retour aux basiques, une manière de revendiquer son bien-être au quotidien. Longtemps accusé de « faire tâche » sur les courbes des femmes et de nuire à leur sex-appeal, le boxer prend sa revanche dans le dressing féminin. Et c’est une bonne nouvelle pour votre intimité !

Un soutien discret et un confort jamais éprouvé

Vous avez peut-être déjà voulu plonger vos jambes dans un boxer juste pour « essayer ». Or, le tester, c’est l’adopter à tout jamais. Le boxer n’est peut-être pas le sous-vêtement le plus sulfureux ni le plus sophistiqué, mais il surclasse tout ce que vous avez connu sur vos hanches. Contrairement aux culottes en dentelle ou aux strings qui se fondent difficilement dans les mouvements, le boxer enveloppe votre corps avec douceur et légèreté, sans marquer la peau ni vous laisser l’impression d’être étranglée.

Plus clément avec votre silhouette, il a l’avantage de passer inaperçu sous les jeans moulants ou les robes près du corps. Il vous offre aussi une certaine sérénité d’esprit. Vous savez que votre intimité est en « sécurité », à l’abri des regards. Porter un boxer est bien plus qu’un acte de mode, c’est une libération !

Le boxer est une pièce de lingerie qui n’est pas censée se voir à travers les tenues. Pourtant, les fashionistas croisées sur Instagram le hissent au premier plan de leur look et n’hésitent pas à affirmer sa présence comme l’acteur américain Jeremy Allen, le chanteur canadien Justin Bieber ou le mannequin et chanteur français Baptiste Giabiconi le font à l’affiche de Calvin Klein ou Aubade. Le boxer n’est plus ce sous-vêtement de l’ombre, que l’on porte un peu honteusement en dépannage. C’est un atout mode. Cette pièce n’a pas seulement sa place au milieu des survêtements à l’effigie des clubs de foot.

Les it-girls s’attèlent à le mixer avec des pièces de haute couture pour créer un contraste audacieux. Elles l’associent à un blazer oversize ou à une chemise transparente pour jouer avec les volumes et les matières. Le boxer se transforme alors en un élément central du look et apporte un supplément de style. Kylie Jenner, elle, affirme son goût pour le boxer de façon plus radicale, en osant le « no pants ». Si vous préférez la sobriété, vous pouvez aussi miser sur le format « short », à la croisée du bas de pyjama et de la lingerie.

Les femmes qui s’approprient le boxer font bien plus que suivre les tendances. Elles donnent une nouvelle définition au mot « sensualité ». Si le boxer est éloquent sur les hommes, pourquoi le serait-il moins sur les femmes ? Comme pour le pantalon, les femmes se rebellent pour démocratiser le boxer et profiter de ce privilège vestimentaire.