Voilà pourquoi les boxers hommes ont des trous au même endroit selon une marque

Les hommes sont très conservateurs et gardent les mêmes caleçons jusqu’à l’usure. Si les culottes des femmes ont parfois des coutures qui sautent et quelques strass en moins, les boxers des hommes eux cèdent toujours au même endroit. Les doigts passent au travers, mais ils continuent de les porter comme un dessous porte-bonheur. Si les boxers de ces messieurs craquent à un emplacement bien précis, ce n’est pas un hasard.

Une influenceuse a élucidé le mystère

Il y a de nombreuses énigmes à résoudre dans le dressing de l’intime. Entre les chaussettes qui finissent solo après un lavage et la petite poche au fond des culottes des femmes dont personne n’a jamais compris l’utilité, il y a quelques détails qui nous échappent. Les caleçons de ces messieurs restent les meilleurs objets d’étude. Il faudrait même penser à les confier à la science. Les boxers des hommes se détricotent toujours au même endroit. Pas sur les côtés, pas non plus sur la bande siglée qui dépasse parfois des jeans mais en plein milieu, là où ils cachent leurs « bijoux de famille ».

Tout est partie d’une vidéo, où la créatrice de contenu allemande Merle Schoon fait un unboxing un peu particulier. Elle ne déballe pas des cartons, mais le tiroir de tenues de dessous de son compagnon et ils sont loin d’être neufs. Chaque boxer arbore un trou dans l’entrejambe et pas besoin d’une loupe pour le voir. Son partenaire peut carrément y passer une main. « Tous les caleçons se déchirent au même endroit », se lamente l’influenceuse qui compte 408 000 abonnés.

Son mari, lui, n’a pas l’air de s’en inquiéter et il s’en amuse même. Ces boxers n’ont plus aucun sens, mais il continue de les porter comme si de rien n’était avec, certainement, l’organe qui s’échappe au travers du tissu. L’influenceuse, intriguée par de tels dégâts, réclame des explications à sa communauté. Sans grande surprise, les réponses sont toutes piquées d’humour. Certains internautes suggèrent que c’est l’œuvre des mites pour dédouaner monsieur tandis que d’autres plaisantent « c’est pour la ventilation ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M E R L E S C H O O N (@merleschoon)

L’explication la plus rationnelle : le frottement

Si les hommes s’intriguent à la vue des culottes décolorées de leur partenaire, les femmes, elles se demandent bien pourquoi leur compagnon a un trou en plein cœur de leur caleçon. Elles ne peuvent s’empêcher de penser à des sessions de plaisir un peu trop fréquentes. Elles ont tout de suite l’esprit mal placé et pensent que leur partenaire est un véritable obsédé.

La marque de dessous masculins Bluebuck brise le suspense et rétablit la vérité. « L’une des principales causes d’usure des dessous est le frottement constant. Que vous marchiez, couriez ou soyez assis, chaque mouvement provoque un frottement entre votre boxer et votre peau ou votre pantalon », justifie-t-elle. À la longue, les coutures lâchent et le textile ressemble peu à peu à du papier crépon, jusqu’à ne plus exister du tout.

Les hommes négligent-ils leurs caleçons ?

Si devant ces trous géants, les femmes se sont toutes offusquées, les hommes, eux, semblent apprécier ces caleçons en forme de gruyère. Cette vidéo aux connotations comiques est en fait le reflet d’une habitude que les hommes se gardent bien de vanter. Selon une étude Ifop, seuls trois Français sur quatre changent de slip tous les jours, ce qui explique certainement aussi leur état lamentable. Ils poncent leurs boxers jusqu’à ce qu’ils soient en lambeaux.

Alors que les femmes prennent plaisir à acquérir de nouvelles parures en dentelle ou en soie, les hommes, eux, traînent les mêmes caleçons Freegun depuis l’adolescence. Pour eux, les dessous ne sont pas des habits de première nécessité, loin de là et c’est la société qui veut ça. Depuis la nuit des temps, elle fait du marketing autour des dessous féminins et vante l’argument « séducteur ». Or, pour ces messieurs, le boxer n’a qu’une vocation « pratique ». Heureusement, aujourd’hui, l’industrie de la mode a mieux à offrir que l’iconique slip kangourou. Entre le modèle Calvin Klein, défendu sur le corps de Jeremy Allen White et les autres designs sobres et pétillants, les marques redoublent d’effort pour que la tombée de jean soit plus émoustillante que jamais.

Porter de beaux dessous ne devrait pas être un privilège féminin. Quand on voit l’allure des boxers de ces messieurs, acquérir quelques nouvelles pièces ne serait pas du luxe.