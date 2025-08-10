Votre serviette de plage est peut-être un nid à bactéries : voici comment l’éviter

Vous la déployez sur le sable chaud, sur les margelles de la piscine et sur les transats. Votre serviette de plage accompagne votre corps mouillé tout l’été. Cependant, cet accessoire indispensable de la saison estivale dans lequel il fait bon se lover après une baignade salée, abrite toutes sortes de parasites. Même si ce linge tout terrain vous est bien utile, il peut causer du tort à votre peau.

Elle sent bon le soleil mais abrite peut-être des invités indésirables

Bronzer sur sa serviette de plage, y étaler son pique-nique ou l’enrouler autour de ses cheveux encore mouillés… Un geste d’été anodin ? Pas tant que ça. « Une serviette qui a été utilisée plusieurs fois, surtout lorsqu’elle est restée humide, devient un terrain fertile pour les bactéries », indique le Dr Hannah Kopelman, dermatologue certifiée chez Kopelman Hair Restoration auprès du HuffPost.

Cette serviette, qui vous sert à marquer votre territoire sur la plage et qui s’improvise tantôt paréo, tantôt nappe, n’est pas si saine qu’elle en a l’air. Certes, elle sent le monoï, porte une odeur iodée et inspire au farniente mais si vous passez le microscope dessus, vous ne voudrez plus y poser votre corps dénudé, ni y essuyer votre visage trempé. Humidité, chaleur, résidus de crème solaire, sueur et sable, tout y passe.

Et bien souvent, cette serviette de plage qui vous suit dans vos pérégrinations estivales, ne rejoint votre bac à linge sale qu’à la fin de la saison. Elle voit rarement la couleur de la machine à laver pendant l’été. Ce qui vous expose d’office à des problèmes cutanés. Si des boutons ou des plaques rouges se dessinent sur votre peau, ce n’est peut-être pas une réaction allergique mais bien les effets secondaires d’une serviette sale.

Comment votre serviette de plage peut vous nuire ?

Ce qui distingue une serviette de plage d’une serviette de bain, c’est son usage… et les conditions extrêmes auxquelles elle est exposée. Le sable, par exemple, contient des traces de matières organiques, de saletés, mais aussi parfois de matières fécales (eh oui). Et contrairement à ce que l’on croit, la chaleur ardente du soleil ne désinfecte pas tout. Si elle peut aider à sécher plus vite, elle ne suffit pas à éradiquer les micro-organismes installés au cœur des fibres, pourtant en nombre.

« Les bactéries les plus courantes trouvées sur les serviettes de plage sont : les staphylocoques, les microcoques et les diphtéroïdes (corynéformes), en outre, les bactéries environnementales du sable et de l’eau se trouvent également sur les serviettes de plage non lavées » précise Megan Meyer, consultante en communication scientifique titulaire d’un doctorat en microbiologie au HuffPost. Pire, dans une étude révélée par le Time, des chercheurs ont découvert que 14% des serviettes de bain étaient contaminées par des bactéries E.coli. Plus votre serviette reste humide, roulée ou oubliée dans le coffre de la voiture ou un sac de plage… plus elle devient un refuge douillet pour eux.

Les bons gestes pour éviter la prolifération de bactéries

Cette serviette adorée, qui protège vos courbes du sol brûlant et qui vous tend ses bras moelleux après une baignade à la fraîche, est une fausse amie. Or, pas question de renoncer à ce linge essentiel, qui occupe une place de premier plan dans votre sac en raphia. Quelques gestes simples peuvent suffire à préserver une hygiène irréprochable et profiter de vos bains de soleil l’esprit léger :

Laver sa serviette après chaque utilisation prolongée : Si vous passez la journée à la plage, direction la machine à laver dès votre retour. Un lavage à 60 °C est idéal pour éliminer bactéries et champignons.

Éviter de la laisser humide dans un sac fermé : Rincez-la si nécessaire et suspendez-la pour qu’elle sèche complètement à l’air libre avant de la ranger.

Alterner entre plusieurs serviettes : Cela vous permet de toujours en avoir une propre à disposition, sans forcer sur les cycles de lavage.

Opter pour des serviettes à séchage rapide : Les modèles en microfibre, moins épais, sèchent en un temps record et limitent le développement bactérien.

Éviter de s’allonger directement dessus après avoir transpiré ou nagé : Si possible, rincez-vous à l’eau claire avant de vous y allonger, surtout après la mer ou la piscine.

Si vous deviez retenir une seule chose : une serviette propre, c’est une peau heureuse. Alors prenez soin de votre linge estival comme vous prenez soin de votre corps. Plus de soucis à l’horizon !