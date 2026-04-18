Je haar parfumeren: een goed idee of een valse vriend van de schoonheid?

Wanneer je de fles vasthoudt, creëer je een aromatische wolk om je heen en vergeet je het begrip 'matigheid'. Een snelle spray op je pols of achter je oor is niet genoeg; soms ga je verder dan alleen je huid en parfumeer je ook je haar. Deze handeling, bewust of impulsief uitgevoerd, laat een blijvende geur achter in de lucht en blijft hangen in je neusgaten bij een zacht briesje. Maar wat zijn de effecten op de haarvezels?

Wat is het nut van parfum in je haar?

Parfum is onze olfactorische signatuur, de aromatische verlenging van onze persoonlijkheid. Of het nu fruitig, houtachtig of zoet is als een lekkernij die we inademen, het belichaamt en vertegenwoordigt ons. Om echt onze territorium af te bakenen en onze zintuiglijke aanwezigheid te bevestigen, bezuinigen we niet op de hoeveelheid. Soms gebruiken we wel erg veel van onze kenmerkende geur. Maar hoe veel we ook sprayen, parfum vervliegt na een paar uur, verdund door transpiratie. Om het plezier te verlengen en de houdbaarheid van deze iconische geur te verbeteren, gaan sommigen van ons verder dan de gebruikelijke plekken en brengen we deze nectar ook aan op ons haar. Het is een manier om dit schoonheidsritueel te optimaliseren.

Haar absorbeert ook alle omgevingsgeuren, inclusief de meest onaangename: tabak, gefrituurd voedsel... Eén maaltijd bij een fastfoodrestaurant is al genoeg om de geur van friet in je haar te krijgen. En hoewel steeds meer parfums eetbare smaken zoals croissants nabootsen, is het niet de bedoeling dat je naar barbecue of eten rechtstreeks van een drive-thru ruikt. Haarverzorgingsproducten, soms verrijkt met kokosolie of aloë vera-extract, laten een subtiele aromatische afdruk achter, die over het algemeen verdwijnt zodra het haar droog is.

Het parfumeren van het haar is daarom zowel een vorm van camouflage als een gebaar van hygiëne, alsof vrouwen te allen tijde fris moeten ruiken, ook na een sprint naar de bus of een uur in een overvolle metro.

Je haar parfumeren: een ritueel om te heroverwegen en haarbreuk te beperken.

Je haar parfumeren klinkt misschien aantrekkelijk, vooral als je een kampvuur hebt gepland of gaat dineren in een restaurant dat gespecialiseerd is in gerechten met olie. Je zou kunnen denken dat een lichte, vluchtige nevel je haar onmogelijk kan beschadigen. Parfum op de haarwortels aanbrengen is echter absoluut geen goed idee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat parfum niet echt voor haar is ontwikkeld. Het bevat ingrediënten die bijzonder schadelijk zijn voor de haarvezels, waaronder alcohol, waarvan bekend is dat het het haar uitdroogt.

Dit is des te meer het geval wanneer we goed letten op de ingrediënten in onze haarverzorgingsproducten en de voorkeur geven aan milde behandelingen onder de douche. Al onze inspanningen voor het onderhoud zijn dan voor niets geweest met één enkele spray. Je haar parfumeren zodra de geur te "neutraal" of "misselijkmakend" wordt, is net zoiets als make-up aanbrengen na het gebruik van een reinigingswattenschijfje: het werkt averechts, het is zelfs schadelijk.

Na verloop van tijd kunnen gespleten haarpunten, roos en jeuk allemaal bijdragen aan het probleem. Het aanbrengen van parfum op je haar is daarom een slechte gewoonte, die ten onrechte wordt aangemoedigd door de huidige trends. Hoewel "klassieke" geuren verre van wondermiddelen voor je haar zijn, bestaan er alternatieven die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld, zoals haarsprays of bloemenhydrosolen .

Laten we een einde maken aan het cliché van de vrouw die "altijd lekker ruikt".

Het is een idee dat net zo hardnekkig is als een overweldigend parfum: een vrouw moet altijd een onberispelijke, bijna onwerkelijke geur verspreiden. Alsof het vrouwelijk lichaam gereinigd, geneutraliseerd en voortdurend geparfumeerd moet worden om acceptabel te zijn.

Deze onzichtbare druk leidt tot een wildgroei aan 'corrigerende' maatregelen: deodorant , parfum, bodyspray, geparfumeerd wasmiddel... tot het punt dat men elke natuurlijke geur wil maskeren. Het parfumeren van je haar past perfect in deze logica. Het is niet langer alleen een zintuiglijk genot, maar bijna een sociale verplichting.

Toch leeft, ademt en reageert het lichaam. Het neemt geuren op, produceert ze ook, en dat is volkomen normaal. Alles proberen uit te wissen is deze biologische realiteit ontkennen. Erger nog, het houdt een vorm van voortdurende ontevredenheid in stand: het gevoel nooit "fris genoeg", "schoon genoeg" of "perfect genoeg" te zijn. Terugkeren naar meer eenvoud betekent ook accepteren dat een neutrale, of licht veranderende, geur geen probleem is dat moet worden opgelost, maar een principe van het menselijk lichaam. Je haar hoeft niet van 's ochtends tot 's avonds naar een boeket bloemen of vanillecrème te ruiken om "toonbaar" te zijn.

In werkelijkheid draait het allemaal om balans. Het dragen van parfum moet een plezier blijven, een bewuste keuze, geen reactie op een bevel. Want uiteindelijk zou lekker ruiken nooit een verplichting moeten zijn, maar een daad van aandacht.