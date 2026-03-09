Deze lipstickkleur zorgt nu al voor veel opwinding, en wel om een onverwachte reden.

Elk seizoen brengt zijn eigen nieuwe schoonheidswensen met zich mee. In de lente neigen trends vaak naar zachtere, helderdere kleuren. Dit jaar, 2026, is één lippenstiftkleur bijzonder opvallend: roze nude. Een subtiele tint… die desondanks een verrassend effect verbergt.

Nude roze, dé make-uplook van het voorjaar

Met de terugkeer van warmer weer worden make-uplooks lichter en natuurlijker. Seizoenskleuren neigen over het algemeen naar frisse en stralende tinten: delicate roze, perziktinten of rozebeige. In deze lentewereld is roze nude een van de populairste keuzes voor de lippen.

Deze kleur, die zich ergens tussen beige en roze bevindt, geeft een subtiel resultaat dat de lippen accentueert zonder ze te overheersen. Het benadrukt de lippen met behoud van een natuurlijk effect, wat de populariteit ervan verklaart.

Het succes ervan is mede te danken aan de grote veelzijdigheid. Nude lipstick past gemakkelijk bij verschillende make-upstijlen: een minimalistische look voor overdag, een stralende teint voor de lente, of zelfs een meer verfijnde look voor een avondje uit. Het is een kleur die je natuurlijke schoonheid aanvult zonder deze te veranderen, maar juist versterkt.

Een optische illusie die schoonheidsexperts intrigeert.

Deze tint is enorm populair, en niet alleen omdat hij elegant en makkelijk te dragen is. Sommige visagisten leggen uit dat het een onverwacht visueel effect kan hebben: het laat tanden witter lijken.

Deze observatie is gebaseerd op een bekend principe in de make-upwereld: kleurentheorie. Bepaalde lippenstiftkleuren hebben koele ondertonen, met name roze of lichtblauwe tinten. Wanneer deze kleuren op de lippen worden aangebracht, creëren ze een contrast met de natuurlijke reflecties in het tandglazuur. Het resultaat: de glimlach kan er optisch stralender uitzien. Het effect is uiteraard puur optisch, maar soms is een simpel kleurenspel al voldoende om je glimlach meer te laten stralen.

De rol van ondertonen in het "stralende glimlach"-effect

Het draait allemaal om de gebruikte pigmenten. Op de kleurencirkel staat blauw tegenover geel. Tanden hebben van nature vaak een lichtgele ondertoon. Wanneer een lippenstift koele blauwe of roze ondertonen bevat, kunnen deze pigmenten deze gele reflecties visueel neutraliseren. Het resulterende contrast zorgt ervoor dat tanden witter lijken.

Omgekeerd kunnen lippenstiften met warme ondertonen – zoals zeer oranje of koraalkleuren – deze reflecties soms juist accentueren. Daarom raden veel beauty-experts lippenstiften met koele ondertonen aan – framboos, bessen, blauwrood of koelroze – om een glimlach op te fleuren.

Vind de roze nude tint die het beste bij je past.

Hoewel roze nude vaak als een universele tint wordt beschouwd, kunnen bepaalde nuances je huidskleur beter flatteren. De eenvoudigste truc is om een kleur te kiezen die iets intenser is dan je natuurlijke lipkleur. Dit helpt om de lippen te definiëren en tegelijkertijd een natuurlijke en harmonieuze look te behouden. Rosewood, rozebeige of koele roze tinten behoren tot de meest geschikte opties voor dagelijks gebruik.

Een ander voordeel van deze kleur is de veelzijdigheid. Hij past even goed bij een eenvoudige make-uplook als bij een meer uitgebreide look, met geaccentueerde ogen of een stralende teint.

Discreet maar effectief, de roze nude tint bevestigt zijn plek tussen de must-haves van dit moment. Achter de ogenschijnlijke eenvoud illustreert het perfect de magie van make-up: soms is één enkele tint genoeg om je glimlach te versterken en te benadrukken wat jou uniek maakt.

Dit plus-size model weet internetgebruikers te boeien met haar make-up.

