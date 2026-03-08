Dit plus-size model weet internetgebruikers te boeien met haar make-up.

Op sociale media trekken sommige persoonlijkheden direct de aandacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jocelyn Corona, een plus-size model wiens beautylooks duizenden bewonderaars trekken. Door creativiteit te combineren met een body-positive boodschap, spreken haar spectaculaire make-uplooks een steeds groter publiek aan.

Jocelyn Corona, een creativiteit die niet onopgemerkt blijft.

Jocelyn Corona heeft op sociale media naam gemaakt dankzij haar make-upposts. Als plus-size model deelt ze regelmatig uitgebreide make-uplooks die elegantie, lef en artistieke invloeden combineren. Haar visuele stijl kenmerkt zich door een scherp oog voor detail en een oprechte passie voor esthetiek. Elke look lijkt bedacht als een klein kunstwerk: lichtspel, harmonieuze tinten en precieze lijnen vormen samen make-uplooks die direct de aandacht trekken.

In dit creatieve proces werkt ze ook samen met make-upartist Luis Torres, die haar helpt bij het creëren van bepaalde looks. Samen verkennen ze verschillende inspiraties en verleggen ze de grenzen van creativiteit in de beautywereld. Naast stijl draagt Jocelyn Corona ook een belangrijke boodschap uit: make-up is een middel tot zelfexpressie dat toegankelijk is voor alle lichaamstypes. Haar aanwezigheid in de beautywereld laat zien dat creativiteit niets te maken heeft met maat of vorm.

Spectaculaire make-up looks die veel aandacht trekken.

De enorme populariteit van haar foto's is grotendeels te danken aan de visuele rijkdom van haar make-up. Jocelyn Corona is niet bang om te experimenteren met kleuren, texturen en contrasten. Diepe smokey eyes, perfect getekende grafische eyeliners, gebeeldhouwde lippen of glinsterende accenten: haar looks balanceren tussen verfijnde chic en virale trends.

Elke post onthult een nieuw idee, een nieuwe manier om make-up als artistiek speelveld te gebruiken. Deze creativiteit trekt de aandacht van internetgebruikers, die massaal reageren op haar berichten. De reacties prijzen zowel de techniek als de durf en positieve energie die ze uitstraalt.

Waardevolle zichtbaarheid voor lichaamsdiversiteit

In de mode- en beauty-industrie is de representatie van plussize lichamen nog steeds ongelijk. Content creators zoals Jocelyn Corona helpen daarom om de houding hiertegen te veranderen.

De body positivity-beweging heeft een belangrijke rol gespeeld in het onder de aandacht brengen van diverse lichaamsvormen en ons eraan herinnerd dat alle vormen van schoonheid het verdienen om gezien te worden. Door vol zelfvertrouwen haar uiterlijk te delen, maakt het model deel uit van deze inclusieve beweging. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in het werk van merken, die steeds vaker samenwerken met modellen met diverse lichaamstypes. Deze transformatie weerspiegelt een groeiende vraag van het publiek naar een meer authentieke representatie.

Make-up en zelfvertrouwen

Voor Jocelyn Corona is make-up meer dan alleen een esthetische keuze. Het wordt een echt middel tot zelfexpressie. Haar posts inspireren veel mensen die ze zien als een aanmoediging om zich vrijelijk via schoonheid te uiten. Veel online gebruikers prijzen haar charisma, haar zelfvertrouwen en de manier waarop ze iedereen uitnodigt om te experimenteren zonder zich te laten beperken door restrictieve normen. In een digitale wereld die gedomineerd wordt door beelden, belichaamt zij een nieuwe generatie modellen en content creators die hun visuele verhaal volledig in eigen hand hebben.

Jocelyn Corona wint steeds meer bekendheid dankzij haar video's en foto's. Haar succes illustreert een duidelijke trend: creativiteit, authenticiteit en diversiteit spelen nu een centrale rol in de online beautywereld.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
De lipglosskleur die momenteel dé must-have is op het gebied van beauty.

