Oscars 2026: Deze actrices maakten indruk op de avond door de vrouwelijke prijzen in de wacht te slepen.

Léa Michel
Capture d’écran vidéo YouTube « Jessie Buckley Best Actress Press Room Speech | 98th Oscars (2026) »

Jessie Buckley, Amy Madigan en Autumn Durald Arkapaw drukten hun stempel op de Oscars van 2026 door de belangrijkste vrouwelijke prijzen in de wacht te slepen en daarmee een echt keerpunt te markeren voor de vertegenwoordiging van vrouwen in Hollywood.

Jessie Buckley, de koningin van de avond met Hamnet

De Ierse actrice en zangeres Jessie Buckley won de Academy Award voor Beste Actrice voor haar rol in "Hamnet", waarmee ze de eerste Ierse vrouw werd die deze prijs in de wacht sleepte. Haar intense en gevoelige vertolking van een complex personage zorgde ervoor dat ze Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne en Renate Reinsve achter zich liet. Deze overwinning bevestigde haar status als een vooraanstaande actrice, die moeiteloos kon schakelen tussen onafhankelijke films en ambitieuze studioproducties.

Amy Madigan, de stille kracht van bijrollen.

In de categorie Beste vrouwelijke bijrol won de Amerikaanse actrice en muzikante Amy Madigan de Oscar voor haar vertolking van Weapons. Op 75-jarige leeftijd vertolkt ze een sleutelfiguur in de film en geeft ze diepgang, ernst en menselijkheid aan haar personage. Haar overwinning, waarmee ze Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku en Teyana Taylor achter zich liet, onderstreept het belang van volwassen vrouwelijke rollen, die in Hollywood vaak ondergewaardeerd worden.

Autumn Durald Arkapaw, een historische overwinning achter de camera.

Ze is geen actrice, maar ze schreef geschiedenis achter de camera: de Amerikaanse cameravrouw Autumn Durald Arkapaw won de Oscar voor Beste Cinematografie voor "Sinners". Ze werd de eerste vrouw, en tevens de eerste zwarte cameravrouw, die deze prijs in de wacht sleepte. Haar visuele werk aan deze horror-actiefilm, geprezen om zijn contrasten, gedurfde belichting en gevoel voor compositie, effende het pad voor een nieuwe generatie vrouwelijke directors of photography in een vakgebied dat lange tijd door mannen werd gedomineerd.

Met Jessie Buckleys Oscarwinst, Amy Madigans triomf en Autumn Durald Arkapaws historische prestatie vierden de Academy Awards van 2026 vrouwelijk talent, zowel voor als achter de camera. Deze overwinningen geven een krachtige boodschap af: vrouwen nemen geen genoegen meer met een rol binnen verhalen; ze belichamen ze, dragen ze en geven ze vorm.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Een serie geïnspireerd op de zaak Gisèle Pelicot met Meryl Streep in de hoofdrol? Het project zorgt nu al voor verdeelde meningen.

De verkrachtingszaak in Mazan schokte de wereld. Nadat ze haar stem had verheven, greep Gisèle Pelicot, die het...

Angstige mensen voelen zich mogelijk aangetrokken tot een bepaald filmgenre, zo blijkt uit een onderzoek.

Wat als je filmavonden veel zouden onthullen over hoe je de wereld ervaart? Een recente studie suggereert dat...

Hoe deze kunstenaar 'dikke lichamen' tot een centraal thema in zijn kunst maakt.

Zowel in galerieën als op catwalks blijven bepaalde lichamen helaas naar de marge verbannen. Wat als kunst een...

Na Pamela Anderson belooft de casting voor de reboot van "Baywatch" intrigerend te worden.

Tweeduizend acteurs, modellen en aspirant-strandwachten stroomden onlangs naar het strand van Marina del Rey onder een stralende zon...

Seizoen 3 van "Wednesday": Een vaste acteur uit Tim Burtons films voegt zich bij de cast.

Na haar avontuur in Hawkins en de confrontatie met de Demogorgons, vestigt Winona Ryder zich nu op Nevermore...

"Hannah Montana" keert 20 jaar later terug: Miley Cyrus maakt een verrassende aankondiging.

Twintig jaar na de première op Disney Channel maakt "Hannah Montana" zich klaar voor een grote comeback. Miley...