Oscars 2026: Deze actrices maakten indruk op de avond door de vrouwelijke prijzen in de wacht te slepen.

Jessie Buckley, Amy Madigan en Autumn Durald Arkapaw drukten hun stempel op de Oscars van 2026 door de belangrijkste vrouwelijke prijzen in de wacht te slepen en daarmee een echt keerpunt te markeren voor de vertegenwoordiging van vrouwen in Hollywood.

Jessie Buckley, de koningin van de avond met Hamnet

De Ierse actrice en zangeres Jessie Buckley won de Academy Award voor Beste Actrice voor haar rol in "Hamnet", waarmee ze de eerste Ierse vrouw werd die deze prijs in de wacht sleepte. Haar intense en gevoelige vertolking van een complex personage zorgde ervoor dat ze Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne en Renate Reinsve achter zich liet. Deze overwinning bevestigde haar status als een vooraanstaande actrice, die moeiteloos kon schakelen tussen onafhankelijke films en ambitieuze studioproducties.

Amy Madigan, de stille kracht van bijrollen.

In de categorie Beste vrouwelijke bijrol won de Amerikaanse actrice en muzikante Amy Madigan de Oscar voor haar vertolking van Weapons. Op 75-jarige leeftijd vertolkt ze een sleutelfiguur in de film en geeft ze diepgang, ernst en menselijkheid aan haar personage. Haar overwinning, waarmee ze Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku en Teyana Taylor achter zich liet, onderstreept het belang van volwassen vrouwelijke rollen, die in Hollywood vaak ondergewaardeerd worden.

Autumn Durald Arkapaw, een historische overwinning achter de camera.

Ze is geen actrice, maar ze schreef geschiedenis achter de camera: de Amerikaanse cameravrouw Autumn Durald Arkapaw won de Oscar voor Beste Cinematografie voor "Sinners". Ze werd de eerste vrouw, en tevens de eerste zwarte cameravrouw, die deze prijs in de wacht sleepte. Haar visuele werk aan deze horror-actiefilm, geprezen om zijn contrasten, gedurfde belichting en gevoel voor compositie, effende het pad voor een nieuwe generatie vrouwelijke directors of photography in een vakgebied dat lange tijd door mannen werd gedomineerd.

Met Jessie Buckleys Oscarwinst, Amy Madigans triomf en Autumn Durald Arkapaws historische prestatie vierden de Academy Awards van 2026 vrouwelijk talent, zowel voor als achter de camera. Deze overwinningen geven een krachtige boodschap af: vrouwen nemen geen genoegen meer met een rol binnen verhalen; ze belichamen ze, dragen ze en geven ze vorm.