Volgens diverse onderzoeken naar woonwensen droomt tachtig procent van de Fransen ervan een buitenhuis te bezitten. Dit cijfer spreekt voor zich.

Decoratie in landelijke stijl is veel meer dan een simpele trend: het belichaamt een manier van leven die geworteld is in de natuur, warmte en de authentieke charme van gebouwen van weleer.

Met zijn mix van vintage meubels , natuurlijke materialen en zachte kleuren betovert deze decoratieve wereld met zijn stijlvolle rijkdom.

Van rustiek tot landelijk chic , elke variant biedt een unieke sfeer waar comfort , gezelligheid en authenticiteit harmonieus samenkomen.

Verschillende decoratiestijlen voor een landhuis

De wereld van de decoratie van landhuizen omvat een verrassend diverse reeks stijlen. Elke stijl is gebaseerd op specifieke tradities, maar deelt een gemeenschappelijke basis: een sterke verbondenheid met de natuur en een warme sfeer .

Van rustiek tot wabi-sabi

De rustieke stijl maakt een sterke comeback, gedreven door een oprecht verlangen naar eenvoud en een terugkeer naar de basis. Verre van het cliché van de "oma-stijl", straalt het moderniteit uit.

De Engelse cottage-stijl roept de frisheid van het Britse landschap op, met zijn bloemrijke tuinen en knusse rietgedekte huisjes . Het stelt je in staat om weer in contact te komen met je diepste emoties.

Shabby chic brengt zachtheid en intieme verhalen door middel van objecten die een eigen verhaal vertellen. Het moet niet worden verward met de Provençaalse stijl, typisch voor Zuid-Frankrijk, die smeedijzeren meubels combineert met een rustieke sfeer met een vleugje romantiek.

Wabi-sabi daarentegen roept de Japanse minimalistische esthetiek op door de schoonheid van imperfectie te waarderen, met gepatineerd meubilair en natuurlijke tinten .

Het boerenleven, minimalisme en een chique plattelandssfeer.

De landelijke stijl geeft een nieuwe interpretatie aan rustieke decoratie met strakke lijnen en functioneel meubilair . Modern minimalisme komt tot uiting in de renovatie van schuren, waarbij zichtbare balken en natuursteen gecombineerd worden met eigentijdse eenvoud.

De landelijke chique stijl blijft de meest verfijnde: ze combineert de patina van de tijd met hedendaagse elegantie . Ontstaan in Franse en Engelse landhuizen, behoudt ze de ziel van oude materialen en verfijnt tegelijkertijd de lijnen.

De stijlkeuze hangt voornamelijk af van de architectuur van de plek en de wensen van de bewoners.

Materialen, kleuren en meubels: de essentie van de landelijke chique stijl.

De landelijke chique stijl is gebaseerd op natuurlijke materialen en een rustgevend kleurenpalet. Elk element draagt bij aan het creëren van een samenhangende en omhullende sfeer .

Edele en authentieke materialen

Massief hout vormt de basis van deze wereld. Mangohout is zowel duurzaam als milieuvriendelijk en heeft een prachtige natuurlijke nerf. Gerecycled hout zorgt voor een ongeëvenaarde uniciteit: geen twee meubelstukken zijn hetzelfde.

Donkere, geaderde tinten geven de kamers warmte en karakter. Natuursteen siert de muren en vloeren, terwijl handgemaakte keramiek , steengoed, terracotta en aardewerk een authentieke touch toevoegen.

Vlechtwerk , rotan , zink en gepatineerd metaal completeren dit palet van natuurlijke materialen .

Wat textiel betreft, verzachten gewassen linnen , dik katoen en luswol de ruwe uitstraling van de materialen.

Een linnen tafelkleed, een wollen deken of doorschijnende gordijnen volstaan om een rustgevende sfeer te creëren.

Hennep en natuurlijke vezels ademen de natuur en versterken het authentieke karakter van de ruimte.

Iconische kleuren en meubels

Het kleurenpalet is rechtstreeks geïnspireerd op de natuur: gebroken wit , crème, zandbeige , parelgrijs, taupe, saliegroen en grijsblauw voeren de boventoon. Deze tinten vangen het natuurlijke licht en creëren een tijdloze sereniteit .

Om karakter toe te voegen, durven we diepe accenten van saliegroen, stormblauw of chocoladebruin te gebruiken.

De kenmerkende meubels omvatten de grote massief houten eettafel in landelijke stijl, verschillende rieten stoelen, een rustieke bank, een vintage ladekast en een dressoir. De vintage fauteuil en houtkachel maken dit gezellige tafereel compleet.

Tweedehands meubels die je op rommelmarkten vindt, geven een ruimte een onvervangbare ziel. Balans heeft altijd voorrang boven een volledig rustieke uitstraling.

Decoratieve objecten en textiel om uw landhuis mee te decoreren.

De decoratieve elementen van een landhuis vertellen een verhaal. Elk zorgvuldig gekozen object versterkt de authentieke en warme sfeer van het interieur.

Voorwerpen doordrenkt van geschiedenis

Vazen van steengoed of handgemaakt keramiek , oude spiegels met ingewikkeld bewerkte lijsten, antieke klokken gevonden op rommelmarkten en rieten of rotan manden sieren op natuurlijke wijze de muren en oppervlakken.

Ingelijste gedroogde bloemen onder glas vormen een trendy wanddecoratie . Kaarsen in retro glazen potjes, metalen wanddecoraties en rustieke beeldjes maken de sfeer compleet.

Door keramische vazen van verschillende formaten op een consoletafel te plaatsen, creëer je direct een decoratief effect. Het ophangen van een oude, verweerde goudkleurige spiegel versterkt het natuurlijke licht en vergroot de ruimte optisch. Een boeket gedroogde bloemen in een rieten mandje geeft een authentieke, landelijke uitstraling.

Textiel dat omhult en troost biedt.

Gordijnen van natuurlijk linnen , kussens met landelijke motieven en gewatteerde spreien toveren elke kamer om tot een knusse oase. Theedoeken van linnen -katoenmix, geborduurde schorten en wollen plaids voegen een kostbare, zintuiglijke dimensie toe.

Deze natuurlijke materialen verzachten het ruwe karakter van de materialen en dragen volledig bij aan de aangename sfeer .

De architectonische kenmerken en ruimtes van het landhuis worden in beeld gebracht.

Het onthullen van de ziel van een landhuis houdt in dat de bestaande architectonische kenmerken worden benadrukt. Dit proces van onthulling vormt de kern van een succesvolle renovatie.

Behoud de ziel van de plek

De traditionele open haard, de zichtbare balken , de stenen muren, de originele cementtegels en terracotta tegels verdienen het om benadrukt te worden in plaats van verborgen te worden.

De verweerde parketvloer , antieke trappen, binnenluiken en witte bogen dragen allemaal bij aan de onvervangbare charme van het gebouw. De verbouwde zolder, onder een magnifieke houten constructie, biedt leefruimtes vol karakter.

De glazen daken creëren een poëtische grens tussen interieur en tuin.

In de keuken staan op open planken handgemaakte schalen en potjes met kruiden op een natuurlijke manier uitgestald.

De eetkamer is ingericht rond een grote houten tafel, omringd door uiteenlopende stoelen die stuk voor stuk karakter hebben.

De tuin vormt een verlengstuk van het interieur met terracotta potten vol aromatische kruiden en decoraties van duurzame materialen.

Een levendige en tijdloze decoratie in landelijke stijl.

De inspiratie uit de oorsprong van de locatie geeft het gebouw karakter. Het houten terras, de weerbestendige harsbeeldjes en de decoratieve vogelhuisjes zetten de rustieke stijl buiten voort.

Tussen vroeger en nu blijft de inrichting van een landhuis even warm en tijdloos als altijd. Elk zorgvuldig gekozen detail draagt bij aan het creëren van een oase waar het leven werkelijk goed is.