Actrice Lilli Reinhart maakt een opvallende indruk in een kanten top.

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

De Amerikaanse actrice Lili Reinhart maakte furore tijdens de Fashion Trust Awards 2026. Bekend van haar rol in de serie "Riverdale", trok ze de aandacht van zowel fotografen als internetgebruikers met een stijlvolle en moderne outfit. Haar look, die ze snel op Instagram deelde, oogstte talloze enthousiaste reacties van fans en modekenners, waarmee de groeiende invloed van de actrice in de modewereld werd bevestigd.

Een elegant zwart kanten topje

Voor het evenement droeg Lili Reinhart een tweedelig zwart kanten ensemble. De outfit bestond uit een crop top met hoge hals en kant, gedragen over een topje. Dit samenspel van texturen en laagjes creëerde een balans tussen sensualiteit en elegantie. De ruches aan de mouwen gaven het silhouet extra beweging, terwijl de bijpassende kanten rok het romantische gevoel van het geheel versterkte.

Een minimalistische stijl om de outfit te accentueren.

Om haar outfit de hoofdrol te laten spelen, koos Lili Reinhart voor subtiele accessoires. Ze droeg kleine diamanten oorbellen, die een vleugje sprankeling toevoegden zonder afbreuk te doen aan de algehele look. Voor haar make-up koos de actrice voor een natuurlijke look in zachte tinten, die haar stralende teint accentueerden. Haar lange, golvende blonde haar maakte de moderne maar etherische uitstraling van het ensemble compleet. Deze stijlkeuze weerspiegelt een trend die we de laatste tijd op de rode loper zien: de voorkeur geven aan subtiele make-up om de visuele impact van de outfit te benadrukken.

Een silhouet dat haar status als mode-icoon bevestigt.

Met deze look bevestigt Lili Reinhart haar vermogen om te balanceren tussen klassieke elegantie en eigentijdse durf. De combinatie van kant en een gestructureerde snit illustreert de blijvende invloed van kant in de prêt-à-porter mode. De populariteit van de outfit op sociale media getuigt bovendien van de interesse van het publiek in verfijnde maar toegankelijke silhouetten die toekomstige trends kunnen inspireren.

Door te kiezen voor een delicate kanten top en een zorgvuldig vormgegeven silhouet, maakte Lili Reinhart een opvallende verschijning op de Fashion Trust Awards 2026. Haar look laat eens te meer zien hoe belangrijk details en de juiste presentatie zijn voor een sterk mode-imago, en bevestigt haar status als een van de meest in het oog springende persoonlijkheden op de rode loper.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Zangeres Selena Gomez droeg een badjas en koos voor opvallende make-up.
Op 53-jarige leeftijd zorgde Cameron Diaz voor opschudding in een elegante zwarte jurk.

