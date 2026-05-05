De 61-jarige actrice Lisa Rinna kiest voor een complete outfit die veel reacties uitlokt.

Fabienne Ba.
@lisarinna / Instagram

Op 2 mei 2026 maakte de Amerikaanse actrice Lisa Rinna indruk op het pre-feest van het Met Gala, georganiseerd door Jeff Bezos en Lauren Sanchez in hun appartement in New York: zowel met haar kapsel als met haar jurk. Beide zorgden direct voor veel reacties op sociale media.

Het meest glamoureuze pre-Met Gala-feest van het jaar.

Amazon-oprichter en Amerikaans miljardair Jeff Bezos en zijn vrouw, de Amerikaanse televisiepresentatrice Lauren Sánchez Bezos, gaven een pre-Met Gala-feest in hun woning in de wijk NoMad in New York City, waar tal van beroemdheden aanwezig waren. Het echtpaar is mede-voorzitter en hoofdsponsor van het Met Gala van 2026, met als thema "Kostuumkunst"—een onderzoek naar de relatie tussen kleding en het lichaam.

De kersenrode faux hawk - de haartransformatie die de meningen verdeelt.

De Amerikaanse actrice Lisa Rinna ruilde haar kenmerkende pixie-kapsel in voor een "radicale" transformatie: de zijkanten werden strak naar achteren gekamd in een mullet-effect, en een vleugje kersenrode strepen werden in stekels op de kruin gestyled – een "nep-hanenkam" met een uitgesproken Y2K-uitstraling. Dit kapsel zorgde direct voor uiteenlopende reacties op sociale media: sommigen prezen de lef van "een 61-jarige vrouw die nergens bang voor is", terwijl anderen de look "te veel" vonden, zelfs nog voordat ze de outfit hadden gezien.

Een zwarte jurk met franjes en veren die niets aan het toeval overlaat.

De outfit paste perfect bij het kapsel: een lange zwarte jurk met lange mouwen, waarvan het lijfje volledig bestond uit een semi-transparant gaas, in contrast met de zwierige, hooggetailleerde zijden rok. Zwarte franjes vielen langs de armen en rond de taille en zorgden voor een subtiele bedekking. Rode veren die langs de armen naar beneden vielen, voegden een onverwacht element van volume en kleur toe aan het geheel.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door LISARINNA (@lisarinna)

Accessoires die het plaatje compleet maken

Platformsandalen met luipaardprint en dikke zolen voegden enkele centimeters toe aan Lisa Rinna's lengte, terwijl een zwarte leren clutch haar gedurfde, volledig zwart-rode look compleet maakte. Haar make-up volgde dezelfde logica: zwarte eyeliner die tot voorbij haar wenkbrauwen doorliep, fuchsia smokey oogschaduw, een blush in zonsondergangtint en een roze lippenstift in de kleur Pepto-Bismol.

Een rode neppe hanenkam, veren, franjes en plateauzolen met luipaardprint – Lisa Rinna vatte in één look samen wat het Met Gala zo onweerstaanbaar maakt: niemand neemt risico's. Het gaat erom een statement te maken.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Zangeres Victoria Monét lokt reacties uit door haar buikspieren te laten zien in een jurk met een ongebruikelijke look.
Article suivant
Tennisster Serena Williams geeft een verrassende draai aan de luipaardprint.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tennisster Serena Williams geeft een verrassende draai aan de luipaardprint.

De Amerikaanse tennisster Serena Williams bracht onlangs de luipaardprint opnieuw tot leven met een onverwachte, stijlvolle twist die...

Zangeres Victoria Monét lokt reacties uit door haar buikspieren te laten zien in een jurk met een ongebruikelijke look.

Twee stukken, twee kleuren – en toch was de look van de Amerikaanse singer-songwriter Victoria Monét op de...

"Een engel": Vakantiefoto's van Bella Hadid betoveren internetgebruikers

Geen enscenering, gewoon een carrousel met foto's getiteld "Willekeurig 🧚☀️🧡" en een reeks strandlooks die snel de harten...

Hailey Bieber koos voor een minimalistische vintage outfit in oranje.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber heeft een "subtiel talent" om trends te zetten zonder dat het...

"Dit is geen outfit voor de kou": een model op een Arctische expeditie zorgt voor discussie.

Vier meiden uit Louisiana (VS), het noordpoolgebied en een expeditie die "bijna misging"—zo vatte het Amerikaanse model en...

Ana de Armas geeft de leren jurk een nieuwe draai met een onverwacht detail.

De Cubaans-Spaanse actrice Ana de Armas en verfijnde sieraden hadden al bewezen dat ze perfect bij elkaar passen...