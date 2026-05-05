De 61-jarige actrice Lisa Rinna kiest voor een complete outfit die veel reacties uitlokt.

Op 2 mei 2026 maakte de Amerikaanse actrice Lisa Rinna indruk op het pre-feest van het Met Gala, georganiseerd door Jeff Bezos en Lauren Sanchez in hun appartement in New York: zowel met haar kapsel als met haar jurk. Beide zorgden direct voor veel reacties op sociale media.

Het meest glamoureuze pre-Met Gala-feest van het jaar.

Amazon-oprichter en Amerikaans miljardair Jeff Bezos en zijn vrouw, de Amerikaanse televisiepresentatrice Lauren Sánchez Bezos, gaven een pre-Met Gala-feest in hun woning in de wijk NoMad in New York City, waar tal van beroemdheden aanwezig waren. Het echtpaar is mede-voorzitter en hoofdsponsor van het Met Gala van 2026, met als thema "Kostuumkunst"—een onderzoek naar de relatie tussen kleding en het lichaam.

De kersenrode faux hawk - de haartransformatie die de meningen verdeelt.

De Amerikaanse actrice Lisa Rinna ruilde haar kenmerkende pixie-kapsel in voor een "radicale" transformatie: de zijkanten werden strak naar achteren gekamd in een mullet-effect, en een vleugje kersenrode strepen werden in stekels op de kruin gestyled – een "nep-hanenkam" met een uitgesproken Y2K-uitstraling. Dit kapsel zorgde direct voor uiteenlopende reacties op sociale media: sommigen prezen de lef van "een 61-jarige vrouw die nergens bang voor is", terwijl anderen de look "te veel" vonden, zelfs nog voordat ze de outfit hadden gezien.

Een zwarte jurk met franjes en veren die niets aan het toeval overlaat.

De outfit paste perfect bij het kapsel: een lange zwarte jurk met lange mouwen, waarvan het lijfje volledig bestond uit een semi-transparant gaas, in contrast met de zwierige, hooggetailleerde zijden rok. Zwarte franjes vielen langs de armen en rond de taille en zorgden voor een subtiele bedekking. Rode veren die langs de armen naar beneden vielen, voegden een onverwacht element van volume en kleur toe aan het geheel.

Accessoires die het plaatje compleet maken

Platformsandalen met luipaardprint en dikke zolen voegden enkele centimeters toe aan Lisa Rinna's lengte, terwijl een zwarte leren clutch haar gedurfde, volledig zwart-rode look compleet maakte. Haar make-up volgde dezelfde logica: zwarte eyeliner die tot voorbij haar wenkbrauwen doorliep, fuchsia smokey oogschaduw, een blush in zonsondergangtint en een roze lippenstift in de kleur Pepto-Bismol.

Een rode neppe hanenkam, veren, franjes en plateauzolen met luipaardprint – Lisa Rinna vatte in één look samen wat het Met Gala zo onweerstaanbaar maakt: niemand neemt risico's. Het gaat erom een statement te maken.