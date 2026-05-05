Zangeres Victoria Monét lokt reacties uit door haar buikspieren te laten zien in een jurk met een ongebruikelijke look.

Naila T.
@victoriamonet / Instagram

Twee stukken, twee kleuren – en toch was de look van de Amerikaanse singer-songwriter Victoria Monét op de Billboard Women in Music Awards 2026 allesbehalve simpel. Het was de manier waarop de twee stukken waren gesneden en samengevoegd die alles veranderde en een golf van reacties op sociale media teweegbracht.

Een asymmetrische zwarte bandeau-top en een gedeconstrueerde witte rok.

De Billboard Women in Music Awards 2026 vonden plaats op 29 april in het Hollywood Palladium en brachten een indrukwekkende line-up van artiesten samen, waaronder de Amerikaanse singer-songwriter en actrice Teyana Taylor, de Zweedse singer-songwriter Zara Larsson, de Zuid-Afrikaanse zangeres Tyla, de Amerikaanse actrice Keke Palmer en de Amerikaanse singer-songwriter Victoria Monét - elk met een sterke uitstraling die de rode loper transformeerde in een ware modeshow.

Victoria Monét droeg een ensemble van Rhea Costa: een zwarte bandeau-top met een asymmetrische halslijn, gecombineerd met een zwierige witte rok die aan de zijkant licht gedrapeerd was. De rok viel laag op de heupen en vormde een diagonale lijn die de taille en buik blootlegde – het detail dat ieders aandacht trok. De ene kant bedekt, de andere meer open; de ene kant aansluitend, de andere zwierig – een opvallend contrast dat een blijvende indruk achterliet.

Victoria Monét, rijzende ster in de kunsten en stijlicoon

Victoria Monét is niet alleen bekend om haar muziek; haar aanwezigheid in de modewereld ontwikkelt zich steeds meer tot een natuurlijk verlengstuk van haar artistieke identiteit. Na een aantal opvallende verschijningen in de afgelopen maanden, bevestigt deze terugblik op Billboard Women in Music dat ze een samenhangende persoonlijke stijl aan het ontwikkelen is: precies en gedurfd in de details.

Kortom, de Amerikaanse singer-songwriter Victoria Monét bewees dat een sterke look niet per se "luidruchtig" hoeft te zijn. Het is vaak de constructie die het verschil maakt.

Ik analyseer de maatschappelijke trends die ons lichaam, onze identiteit en onze relatie met de wereld vormgeven. Wat mij drijft, is het begrijpen hoe normen in ons leven evolueren en veranderen, en hoe discours over gender, geestelijke gezondheid en zelfbeeld het dagelijks leven doordringen.
"Een engel": Vakantiefoto's van Bella Hadid betoveren internetgebruikers
De 61-jarige actrice Lisa Rinna kiest voor een complete outfit die veel reacties uitlokt.

