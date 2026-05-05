Tennisster Serena Williams geeft een verrassende draai aan de luipaardprint.

Naila T.
@serenawilliams / Instagram

De Amerikaanse tennisster Serena Williams bracht onlangs de luipaardprint opnieuw tot leven met een onverwachte, stijlvolle twist die de aandacht trok en een trend nieuw leven inblies.

Een Sports Illustrated-avond in Florida

Op 30 april 2026 woonde Serena Williams de Sports Illustrated Race Weekend Kickoff bij in restaurant The Surf Club in Surfside, Florida. Dit besloten evenement bracht beroemdheden en sportpersoonlijkheden samen, slechts enkele dagen voor de Formule 1 Grand Prix van Miami – waar Serena Williams de volgende dag ook aanwezig was op de tribune voor de testdag van Ferrari.

Een jurk met luipaardprint in kleurverloop

Het pronkstuk van de outfit was een nauwsluitende maxi-jurk met een hoge halslijn, waarvan de bruin-gouden luipaardprint geleidelijk vervaagde naar een diepzwarte zoom aan de onderkant. Dit kleurverloop – van dierenprint naar monochroom – gaf de jurk een onverwachte elegantie.

Het verrassende detail: gebleekte wenkbrauwen.

Het was dit beautydetail dat alle reacties op sociale media teweegbracht. Serena Williams droeg ogenschijnlijk gebleekte wenkbrauwen, gecombineerd met zachte blonde golven in haar haar. Deze keuze, waarmee de kampioene zich aansluit bij de volgers van de "gebleekte wenkbrauwen"-trend – die op de catwalks populair werd voordat ze sociale media overnam – veranderde de balans van haar look volledig: het maakte haar look veel avant-gardistischer.

De volgende dag: een outfit van top tot teen in wit linnen, het complete tegenovergestelde van wat je zou verwachten.

De dag na het evenement veranderde Serena Williams haar look compleet en verscheen ze in een geheel witte linnen outfit bij de Formule 1 Grand Prix van Miami: een cargovest met grote, praktische zakken en een rafelige zoom, gedragen over een witte blouse en een linnen broek met trekkoord. Ze behield dezelfde gelaagde kettingen, maar koos voor een donkerdere lippenstift en een zongebruinde blush. Twee contrasterende stijlen in 24 uur – en beide straalden evenveel gemak uit.

Een jurk met luipaardprint in kleurverloop, gebleekte wenkbrauwen en een zwarte blazer - Serena Williams heeft daarmee eens te meer bewezen dat ze precies weet hoe ze een outfit onvoorspelbaar kan maken.

Naila T.
Ik analyseer de maatschappelijke trends die ons lichaam, onze identiteit en onze relatie met de wereld vormgeven. Wat mij drijft, is het begrijpen hoe normen in ons leven evolueren en veranderen, en hoe discours over gender, geestelijke gezondheid en zelfbeeld het dagelijks leven doordringen.
De 61-jarige actrice Lisa Rinna kiest voor een complete outfit die veel reacties uitlokt.
Op het Met Gala zorgde plus-size model Ashley Graham voor een sensatie.

