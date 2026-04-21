Op 57-jarige leeftijd durft actrice Lucy Liu het meest fascinerende kleine zwarte jurkje van dit moment te dragen.

De Amerikaanse actrice, producente, regisseuse, schilderes en beeldhouwster Lucy Liu trok onlangs alle aandacht naar zich toe tijdens de première van "The Devil Wears Prada 2" in New York. Ze speelt een rol in het langverwachte vervolg op de cultklassieker uit 2006 en maakte een verbluffende verschijning in een stijlvolle outfit.

Het klassieke zwarte jurkje in een modern jasje.

Voor deze gelegenheid koos Lucy Liu een creatie van ontwerper Georges Hobeika uit zijn herfstcollectie van 2026. Deze zwarte jurk, verre van een minimalistische klassieker, onderscheidde zich door een subtiel spel van transparantie en minutieus borduurwerk. Het mouwloze ontwerp had een lijfje versierd met geborduurde bloemmotieven, gecombineerd met tule. Het geheel werd verder verfraaid door driedimensionale franjes, volledig gemaakt van kralen, die bij elke stap beweging en textuur toevoegden.

Sprankelende accessoires om het silhouet te accentueren.

Wat accessoires betreft, koos de actrice voor een gelaagde collectie diamanten sieraden: opvallende armbanden, lange oorbellen en een spectaculaire cocktailring. Een satijnen clutch en sandalen met open tenen maakten deze uitgesproken chique look compleet. Haar make-up bleef trouw aan tijdloze elegantie: strak gestyled haar, een stralende teint en intens rode lippen, een klassieke signatuur voor de rode loper.

Een actrice die zich inzet voor het herdefiniëren van stijl.

Dit is niet de eerste keer dat Lucy Liu de "kleine zwarte jurk" opnieuw heeft geïnterpreteerd. Op het Women of the Year-gala van Time in Los Angeles maakte ze al indruk in een creatie van JW Anderson, geïnspireerd op 18e-eeuwse silhouetten met geaccentueerde volumes bij de heupen.

Kortom, Lucy Liu bevestigt haar status als mode-icoon dat klassieke stijlen met flair weet te herinterpreteren. Haar nieuwste verschijning bewijst dat de little black dress, verre van statisch te zijn, nog steeds kan verrassen wanneer deze met creativiteit opnieuw wordt bekeken.