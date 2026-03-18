Deze Olympische gymnaste viert haar 29e verjaardag in de zon op een jacht.

Op een jacht in de zon vierde de Amerikaanse turnster Simone Biles onlangs haar 29e verjaardag. Ze deelde zomerse foto's op Instagram die haar aanstekelijke geluk laten zien.

Een luxe vakantie om je dertigste verjaardag mee te vieren.

Op 14 maart 2026 vierde de kampioene met 11 Olympische medailles haar verjaardag met een boottocht, vereeuwigd in een Instagram-carrousel met het onderschrift "dit is 29" . Op een van de foto's is ze te zien, staand op het dek, gedragen door een zacht briesje, omringd door witte en gouden ballonnen, in een casual zwarte outfit.

Simone Biles wisselt ook af tussen verschillende stijlen: een zwierig zwart ensemble op de boot, vervolgens een bruine leren jurk met bijpassende hakken voor een chique avondje uit, en een dromerige lichtgele kasjmierjurk op een balkon met uitzicht op de stad. Deze outfits gaan naadloos over van strandkleding naar urban kleding, wat haar veelzijdigheid op modegebied na de Olympische Spelen weerspiegelt.

Fans en dierbaren reageerden enthousiast.

Het bericht werd razendsnel populair met duizenden likes: haar man, American footballspeler Jonathan Owens, reageerde met "Mooier dan ooit 💜", terwijl fans en atleten zoals de Australisch-Amerikaanse professionele danseres en choreografe Sasha Farber de reacties overspoelden met enthousiaste emoji's. "Zo mooi!" De authenticiteit van Simone Biles, na haar recente onthullingen over haar lichaam, vond veel weerklank en vierde een vrouw die zelfverzekerd in haar vel zit.

Een cruciaal jaar na de Olympische Spelen in Parijs.

Na haar successen op de Olympische Spelen van 2024 en haar verhuizing naar Indianapolis om haar man Jonathan te volgen naar de Colts, begint Simone Biles aan haar 29e levensjaar en beleeft ze een persoonlijke wedergeboorte. Deze foto's vanaf haar jacht belichamen de perfecte balans tussen welverdiende ontspanning en publieke aandacht.

Kortom, Simone Biles beleeft op haar 29e een moment van puur plezier op een jacht, waarbij ze haar atletische figuur met inspirerend gemak tentoonspreidt. Een kampioen die zowel op het water als in de spotlights schittert.