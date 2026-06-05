Influencer Alix Earle zorgt voor opschudding met een "gedurfde" strandoutfit.

Op Instagram creëerde de Amerikaanse influencer Alix Earle een van de meestbesproken fotoseries van het seizoen. Ze toont een reeks strandoutfits in een presentatie die de klassieke zomerse strandkleding steeds opnieuw uitvindt.

Een hoge witte driehoek met scheepsankers.

Op een van de meest gedeelde foto's is Alix Earle te zien in een smetteloos witte bikini: een triangelbikinitopje met cups versierd met grote donkerblauwe ankers, gecombineerd met een effen wit bikinibroekje met hoge taille. De nautische print, die elke zomer een sterke comeback maakt, is hier in zijn meest minimalistische vorm geïnterpreteerd: slechts een symbool, een dominante kleur en een strak silhouet. Een bewijs dat de beste strandkleding vaak de eenvoudigste is.

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Het vergulde stuk: een juweelachtig effect

Ditmaal koos Alix Earle voor een volledig met goudkleurige kralen versierde bikini, een hybride tussen een badpak en een sieraad. De metallic details glinsteren vanuit elke hoek, vangen het licht en transformeren wat een simpele bikini had kunnen zijn in een waar kunstwerk. Deze stijl past in een bredere trend: die van 'sieradenbadpakken', hybride strandkledingstukken die meer sieraden dan kleding zijn, en die te zien zijn op de catwalks en in de meest vooruitstrevende campagnes.

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Sports Illustrated, een erkenning die bevestigd wordt.

De reden dat deze foto's zo'n verfijnde, redactionele kwaliteit hebben, is dat ze niet het resultaat zijn van een "thuisshoot". Alix Earle poseert voor Sports Illustrated, een van de belangrijkste Amerikaanse sporttijdschriften, waarvan de jaarlijkse strandkledingeditie nog steeds een van de belangrijkste evenementen in de mode-industrie is.

Na een debuut in 2024 als "nieuwkomer" zet influencer Alix Earle haar reis voort met het Amerikaanse platform, dat de afgelopen jaren zijn aanbod heeft uitgebreid met prominente "digitale persoonlijkheden". Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen: Alix Earle heeft nu meer dan negen miljoen volgers op Instagram en bijna acht miljoen op TikTok, aantallen die zorgen voor een enorme en directe zichtbaarheid van elk van haar berichten.

Kortom, Alix Earle bevestigt haar plek tussen de gezichten die de strandmode voor zomer 2026 "dicteren". Tussen een verfijnde nautische heropleving en een met juwelen versierde flair belichaamt zij in haar eentje twee zeer verschillende trends - maar beide worden dit seizoen veel besproken.