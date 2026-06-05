Met deze stijlkeuze verwijst Kate Middleton duidelijk naar een ander tijdperk.

Fabienne Ba.
@princeandprincessofwales / Instagram

Tijdens een koninklijke receptie in Londen maakte Kate Middleton wederom een zeer doordachte kledingkeuze. De prinses van Wales verscheen in een vintage-achtige rood-witte jurk met stippen, wat al snel een stortvloed aan reacties op sociale media teweegbracht.

Een rode jurk met stippen, een eerbetoon aan de jaren 30.

Op 2 juni 2026 verscheen Kate Middleton in St. James's Palace in Londen. De prinses van Wales woonde een receptie bij ter ere van het 125-jarig jubileum van Cancer Research UK, 's werelds grootste onafhankelijke organisatie voor kankeronderzoek. Voor deze gelegenheid ruilde ze haar gebruikelijke moderne outfits in voor een uitgesproken retrocreatie.

De zwierige jurk valt tot de enkels en is afgewerkt met delicate ruches aan de zoom. Opvallende schoudervullingen geven structuur aan het silhouet, terwijl een lichte V-hals met een witte revers, samen met een brede riem, de taille accentueert. De snit is direct geïnspireerd op de overhemdjurk uit de jaren 30, een stijl die destijds geliefd was bij vrouwen vanwege de praktische eigenschappen – functionele knopen, rechte lijnen en elegante snit.

De terugkeer van de erwt

Het was de print die de grootste sensatie veroorzaakte. In een seizoen waarin stippen een grote comeback maken op de catwalks en in het straatbeeld, week Kate Middleton af van haar traditionele zwart-witcombinatie en koos ze in plaats daarvan voor het opvallendere contrast van wit op rood. Deze keuze was allesbehalve onschuldig: rood, een symbool van liefde, kracht en toewijding, weerspiegelde ook de betekenis van de gebeurtenis.

De creatie is van Rodarte, een Californisch modehuis gevestigd in Pasadena en opgericht door de zussen Kate en Laura Mulleavy. De ontwerpers staan bekend om hun romantische silhouetten en talloze verwijzingen naar de kunstgeschiedenis, en leggen in hun werk een bijzondere nadruk op creatief onderzoek – wat duidelijk te zien is in elke plooi, elk detail, van de jurk die de Prinses van Wales heeft gekozen.

Accessoires: de kenmerkende monochrome stijl

Trouw aan haar voorliefde voor monochrome silhouetten, maakte Kate Middleton haar outfit compleet met een paar rode fluwelen pumps van Gianvito Rossi en een bijpassende clutch van het Italiaanse modehuis Miu Miu. Qua sieraden koos ze voor ingetogen elegantie: een halsketting met een robijn hanger en bijpassende diamanten oorbellen.

Een perfect georkestreerde stijlpresentatie, die tot in het kleinste detail een zekere samenhang uitstraalt. Met elke verschijning versterkt de Prinses van Wales zo haar positie als een nieuw soort mode-icoon: in staat om vintage nieuw leven in te blazen zonder het simpelweg "af te schrijven".

Een boodschap die verder gaat dan het uiterlijk.

Het belangrijkste blijft: de zaak waarvoor gestreden wordt. Samen met koning Charles III, vergezeld door respectievelijk koningin Camilla en prins William, nam de prinses van Wales deel aan de viering van een organisatie waarvan ze het werk helaas maar al te goed kent. In 2024, slechts enkele weken na elkaar, maakten koning Charles III en Kate Middleton bekend dat ze kanker hadden.

In januari 2025 bevestigde de prinses van Wales dat haar ziekte in remissie was, terwijl de behandeling van de vorstin "gunstig verliep" en "in de loop van 2026 zou worden afgebouwd". Deze gezamenlijke aanwezigheid, in dienst van een zaak die zowel persoonlijk als collectief was, gaf de hele enscenering ongetwijfeld haar voornaamste betekenis: achter de gewaden schuilde bovenal een gedeelde strijd.

Met haar Rodarte-jurk met accenten uit de jaren 30 maakt Kate Middleton op meerdere vlakken indruk: een eerbetoon aan de elegantie van een ander tijdperk, een perfect uitgevoerde knipoog naar de stippentrend, maar ook een krachtige steunbetuiging aan een zeer persoonlijke zaak.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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