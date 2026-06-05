Deze keuze van de tennisster roept een gevoelig punt op binnen de vrouwensport.

Océane Dodin kwam niet verder dan de kwalificatierondes voor de French Open van 2026, maar haar naam duikt nog steeds constant op in de Franse media. Buiten de tennisbaan heeft de in Lille geboren speelster een langlopend en gevoelig debat over de vrouwensport en de beschikbare middelen voor speelsters die niet tot de wereldtop behoren, nieuw leven ingeblazen.

Een elfde deelname aan Roland-Garros met een bittere nasmaak.

Bij haar elfde deelname aan Roland Garros leverde Océane Dodin op 19 mei 2026 een gedenkwaardige strijd in de eerste kwalificatieronde tegen de Amerikaanse Kayla Day. Aan het einde van een epische wedstrijd (6-4, 2-6, 7-6 (15)), die beslist werd door een super tiebreak in de Parijse motregen, barstte de Française, op haar knieën op de gravelbaan, in tranen uit.

In de tweede ronde verloor ze van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich, ondanks dat ze twee matchpunten wist te redden. Voor iemand die een paar jaar geleden nog 46e stond op de wereldranglijst en nu een veel bescheidener positie inneemt op de WTA-ranglijst, lijkt het doel om het hoofdtoernooi van haar nationale toernooi te bereiken steeds verder buiten bereik te raken – en daarmee ook een aanzienlijk deel van de toernooiinkomsten.

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Een lange herstelperiode, gevolgd door een terugkeer.

Voor aanvang van het seizoen 2026 kwam Océane Dodin uit een bijzonder moeilijke periode: negen maanden niet op de tennisbaan vanwege een zeldzame aandoening aan het binnenoor. Deze kwaal was vooral slopend voor een topsporter en dwong haar om haar carrière bijna het hele jaar 2025 stil te leggen.

Tijdens deze herstelperiode onderging ze ook een veelbesproken transformatie. De Française besloot een borstvergroting te laten uitvoeren en werd daarmee de eerste actieve WTA-speelster die openlijk over een dergelijke ingreep sprak. "Ik schaam me er niet voor om toe te geven dat ik een operatie heb ondergaan. Ik ben er erg blij mee", vertelde ze aan RMC Sport, eraan toevoegend: "Ik voel me beter in mijn lichaam."

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"Ik heb nooit te veel taboes gehad."

In deze context lanceerde Océane Dodin in december 2025 een samenwerking met een betaald abonnementsplatform, waarop ze een wereld aanbiedt waar, in haar eigen woorden, "tennis en sensualiteit samenkomen". Foto's in sportkleding, meer suggestieve foto's, directe interactie met haar abonnees: een parallelle activiteit die ze openlijk erkent.

Tijdens een persconferentie op Roland-Garros nam de speelster geen blad voor de mond. "Ik heb nooit veel taboes gekend," vatte ze het kort samen. Op dit platform, waar ze haar eigen content beheert, telt haar community nu naar schatting bijna 30.000 abonnees.

Wat haar verhaal zegt over het vrouwentennis

Los van de persoonlijke keuze, is het vooral wat het onthult dat opvalt. Volgens cijfers die Franceinfo heeft geraadpleegd, verdiende de speler in het hele seizoen van 2025 slechts zo'n €40.000 bruto, en begin 2026 amper een paar duizend euro. Dat staat in schril contrast met het kolossale prijzengeld dat aan de top van het circuit wordt gewonnen. De kosten van een professioneel tennisseizoen – reizen, coaching, fysiotherapie, accommodatie – liggen echter in een compleet andere categorie.

Voor een speelster die niet meer in de top 100 staat, wordt de economische haalbaarheid van het circuit al snel een illusie. Dit "grijze gebied" in het vrouwentennis, waar zelden over gesproken wordt, is niettemin het gebied waarin de overgrote meerderheid van de professionele speelsters opereert. Het traject van Océane Dodin werpt zo licht op een blinde vlek: voor veel atleten buiten de top 50 is het inkomen uit de sport niet langer voldoende.

Uiteindelijk heeft Océane Dodin haar gemiste kans in het hoofdtoernooi van de French Open 2026 omgezet in een collectieve uitdaging. Door taboes te doorbreken, voor haar keuzes op te komen en te benadrukken wat die keuzes onthullen over het systeem, heeft de inwoonster van Lille een belangrijke discussie op gang gebracht over de positie – en de kwetsbaarheid – van vrouwen in de toptenniswereld.