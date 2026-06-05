De 53-jarige Molly Sims zet in op de tijdloze charme van retro strandkleding.

Enkele dagen na haar 53e verjaardag maakte de Amerikaanse actrice en model Molly Sims een triomfantelijke terugkeer in de schijnwerpers tijdens een Sports Illustrated Swimsuit Show in Miami Beach. Ze verwerkte talloze verwijzingen naar haar verleden in haar show, met een meesterlijk en onverwacht resultaat.

Eerste indruk: een ruitjespatroon in de stijl van de jaren 50.

Voor haar debuut op de catwalk koos Molly Sims voor een kledingstuk dat de hedendaagse mode met enthousiasme lijkt te herontdekken: een geruit badpak uit één stuk, dat tweekleurige ruitpatroon dat zo kenmerkend is voor de pin-up silhouetten van na de Tweede Wereldoorlog. Een diepe decolleté, balconette cups, een aansluitende pasvorm: het kledingstuk voldoet aan alle eisen van de jaren 50, perfect opnieuw vormgegeven voor 2026.

Een duidelijke verwijzing naar een complete iconografie van de kust: die van de pin-ups die de covers van tijdschriften, reclameposters en Hollywoodfilms van die tijd bevolkten. Een tijdperk waarin strandkleding niet zomaar kleding was, maar een waar performancekunstwerk – een kunstvorm die Molly Sims opnieuw interpreteert.

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Tweede blik: een rode kleur als eerbetoon aan Baywatch.

Voor haar tweede optreden koos ze voor een compleet andere outfit. Molly Sims maakte een opvallende indruk in een felrood badpak uit één stuk, met een ronde halslijn, een hoge split bij de heupen en een open rug die met een lint werd vastgebonden – een verrassend detail dat pas zichtbaar werd toen ze zich naar het publiek omdraaide. Deze keuze deed ongetwijfeld denken aan de iconische rode badpakken van de strandwachten uit de cultserie "Baywatch" uit de jaren 90.

Dit kledingstuk combineert twee tijdperken: de Californische droom en de nostalgische terugblik die de huidige mode domineert. Een perfect eigentijds eerbetoon aan de strandiconografie van de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Op het gebied van schoonheid, een kenmerkende zongebruinde look

Naast de twee outfits trok ook de make-up ieders aandacht. Molly Sims koos voor haar lange, blonde haar tot aan haar taille, gestyled in zachte golven – een kenmerkende look die ook een retrogevoel oproept. Haar make-up bestond uit een stralende gloed in de binnenste ooghoeken, een zachtroze blush op haar jukbeenderen en het puntje van haar neus, en een licht satijnachtige nude lip. Het geheel creëerde een zongebruinde look die perfect aansloot bij haar twee outfits. Deze bewust natuurlijke haar- en make-upkeuze benadrukte de vintage uitstraling van de kledingstukken nog eens extra.

Sports Illustrated, een omgeving die ze goed kent.

De verschijning van Molly Sims op de catwalk van Sports Illustrated is geen toeval. Het model, voormalig presentatrice van het legendarische "House of Style" op MTV, was lange tijd een van de iconische gezichten van de beroemde jaarlijkse editie gewijd aan strandlooks, waarin ze begin jaren 2000 talloze keren te zien was.

Haar terugkeer naar de catwalk, meer dan twintig jaar na haar eerste optredens, voelt daardoor als een thuiskomst. Molly Sims is inmiddels actrice, auteur en ondernemer geworden – met haar eigen beautymerk dat ze de afgelopen jaren heeft gelanceerd – en belichaamt op haar eigen manier nog steeds een bepaald idee van Californische charme.

Met deze twee veelbesproken optredens heeft Molly Sims veel meer gedaan dan alleen een "modeoptreden" verzorgen. Ze heeft iedereen eraan herinnerd dat je op 53-jarige leeftijd nog steeds met gemak over de catwalk kunt lopen – voor het geval iemand daar nog aan twijfelde.