Zonder make-up deelt deze Amerikaanse actrice op 55-jarige leeftijd haar ochtendroutine.

De Amerikaanse actrice en model Denise Richards deelde een video van haar ochtendroutine op Instagram, gefilmd om 4 uur 's ochtends, zonder make-up en met een zelfspotvolle toon. Verre van de gepolijste standaarden van sociale media, wist de video haar volgers te charmeren met zijn authenticiteit.

Een ongefilterde ochtendroutine

In deze video laat Denise Richards zichzelf zien zoals ze is als ze wakker wordt. "Het is vier uur 's ochtends, zie ik er niet geweldig uit?", grapt ze tegen de camera. Denise Richards documenteert vervolgens op humoristische wijze de verschillende stadia van haar klaarmaken, van het vroeg opstaan tot het kiezen van haar outfit. Deze eerlijkheid staat in schril contrast met de vaak zeer gepolijste "ochtendroutine"-video's.

Minimalistische elegantie volgens de actrice.

De kern van de video draait om een heel praktische vraag: wat draag je op een belangrijke dag? Denise Richards verdedigt haar keuze voor een leren kokerrok, herkenbaar aan de "paardenbit"-details bij de heupen. "Ik weet dat sommige mensen hebben opgemerkt dat ik leer draag, maar ik vind dit rokje mooi. Het is een kokerrok, dus het is ingetogen", legt ze uit, in reactie op eerdere opmerkingen. Ze geeft ook heel openlijk toe dat ze niet veel pakken bezit. Uiteindelijk combineert ze de rok met een zwarte bodysuit met lange mouwen voor een elegante en gestructureerde look.

Denise Richards ochtendroutine pic.twitter.com/UhgEjvLn90 — Luv (@cherrymagazinee) 4 juni 2026

Een dagelijks leven, oprecht gedeeld.

Denise Richards stond zo vroeg op omdat ze zich voorbereidde op een rechtszitting in het kader van haar lopende scheidingsprocedure. In plaats van zich erdoor te laten stressen, koos ze ervoor om de situatie met perspectief en een luchtige toon te benaderen, door zich te concentreren op alledaagse details. Denise Richards, een bekend gezicht op zowel televisie als sociale media – ze werd beroemd in de jaren 90 en verscheen in "The Real Housewives of Beverly Hills" – onderhoudt een hechte band met haar volgers en laat hen een ongefilterde versie van zichzelf zien.

Met deze ongefilterde video, zowel letterlijk als figuurlijk, laat Denise Richards ons zien dat authenticiteit en elegantie hand in hand kunnen gaan. Ze brengt een verfrissende boodschap over: je hoeft niet 'perfect' te zijn om inspirerend te zijn. Het zal haar ongetwijfeld nog meer volgers opleveren.

