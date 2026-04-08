De 76-jarige actrice Meryl Streep zorgde in Tokio voor opschudding met een vintage rokpak.

Tijdens haar bezoek aan Tokio ter promotie van de film "The Devil Wears Prada 2" bevestigde Meryl Streep opnieuw haar status als stijlicoon. De Amerikaanse actrice maakte furore in een retro-geïnspireerd rokpak, een symbool van de opmerkelijke comeback van dit iconische kledingstuk.

Een opvallend optreden tijdens de wereldtournee van de film.

Meryl Streep bezocht Tokio in het kader van de promotietour voor de film "The Devil Wears Prada 2", die naar verwachting in mei 2026 in de bioscopen te zien zal zijn. Deze sequel op de cultfilm uit 2006 markeert de terugkeer van de actrice in de rol van Miranda Priestly, een personage dat een icoon is geworden in de modewereld.

Meryl Streep werd vergezeld door verschillende castleden, waaronder de Amerikaanse actrice Anne Hathaway, die ook aanwezig was om dit nieuwe hoofdstuk te presenteren, waar fans reikhalzend naar uitkeken. Tijdens deze publieke verschijning in de Japanse hoofdstad trok Meryl Streep de aandacht van de fotografen met een elegant silhouet geïnspireerd op klassieke haute couture.

Een rokpak van Chanel, geïnspireerd op het erfgoed van de haute couture.

Voor dit evenement droeg Meryl Streep een rokpak van Chanel uit de Métiers d'Art 2026-collectie, ontworpen door Matthieu Blazy. De outfit onderscheidde zich door de gestructureerde snit en grafische details, waarin moderniteit en vintage elementen samenkomen.

De vermiljoenrode outfit, bestaande uit een jasje en een midi-rok, was voorzien van een contrasterende grafische print met decoratieve zwarte franjes. De look werd compleet gemaakt met tweekleurige slingback pumps, een gestructureerde tas en een oversized zonnebril – een kenmerkende stijl van Miranda Priestly's personage in de film. Deze verschijning maakt deel uit van een serie looks geïnspireerd op het universum van de film, ontworpen om de mode-erfenis van de franchise te weerspiegelen.

Het rokpak bevestigt zijn terugkeer in de trends van 2026.

Het rokpak, dat lange tijd geassocieerd werd met de zogenaamde professionele silhouetten van de jaren 80 en 90, beleeft de afgelopen seizoenen een heropleving op de catwalks en in het straatbeeld. Verschillende modehuizen hebben dit iconische kledingstuk recentelijk opnieuw geïnterpreteerd met gemoderniseerde snitten en eigentijdse stoffen.

Meryl Streeps verschijning in Tokio illustreert deze stilistische evolutie, waarbij klassieke referenties worden vermengd met hedendaagse interpretaties. De terugkeer van het rokpak maakt deel uit van de bredere trend van 'power dressing', die de nadruk legt op gestructureerde kleding die geassocieerd wordt met zelfvertrouwen.

Een actrice die onlosmakelijk verbonden is met de modewereld.

Sinds de release van de eerste film in 2006 is het personage Miranda Priestly uitgegroeid tot een prominent figuur in de populaire cultuur rondom mode. In het tweede deel keren verschillende leden van de originele cast terug, waaronder de Brits-Amerikaanse actrice Emily Blunt en de Amerikaanse acteur Stanley Tucci, en worden nieuwe acteurs geïntroduceerd.

De speelfilm is geregisseerd door David Frankel en geschreven door Aline Brosh McKenna. De internationale promotietour legt bijzondere nadruk op de stijlkeuzes van de acteurs, waardoor de visuele identiteit van de film en de invloed ervan op de mode-industrie worden versterkt.

Meryl Streep laat met haar publieke optredens zien hoe mode verschillende generaties actrices kan vergezellen. Haar keuze voor een rokpak, geïnspireerd op couturearchieven, toont aan dat bepaalde kledingstukken decennia overstijgen en tegelijkertijd hun hedendaagse relevantie behouden. Deze verschijning in Tokio bevestigt tevens het belang van promotietours als showcase voor ontwerpers en als platform voor stilistische expressie voor publieke figuren.