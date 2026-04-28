Actrice Charlize Theron confronteert haar fobie; haar reactie zorgt voor hilariteit onder internetgebruikers.

Ze trotseert onverschrokken de grootste gevaren op het scherm, maar toen ze geconfronteerd werd met een slang in een doos, reageerde Charlize Theron op een manier die uiteindelijk heel menselijk was. Want geen enkele angst mag worden gebagatelliseerd, wat die angst ook moge zijn. Hoewel de scène online door velen werd geamuseerd, wezen anderen er ook op dat een dier niet als rekwisiet voor entertainment of om ophef te creëren gebruikt zou moeten worden, wat vragen opriep over dierenwelzijn.

Een promotie-uitdaging die "misgaat".

Om haar nieuwe film "Apex", die vanaf 24 april 2026 op Netflix te zien is, te promoten, deden de Zuid-Afrikaans-Amerikaanse actrice, producente en model Charlize Theron en haar tegenspeler, de Britse acteur Taron Egerton, mee aan Netflix' "What's in the Box Challenge". De twee acteurs moesten, geblinddoekt en alleen met hun handen voelend, een voorwerp identificeren dat in een doos verstopt zat. Taron Egerton was als eerste aan de beurt, voelde rustig aan de doos en concludeerde vol vertrouwen dat het gedroogd vlees was. Charlize Theron stond echter op het punt iets heel anders te ervaren.

Zodra Charlize Theron haar handen in de doos stak, voelde ze iets bewegen. Ze deinsde abrupt achteruit en herhaalde dat "het leefde", waarna ze een stap naar voren zette om te kijken – en een groene boompython ontdekte. Haar reactie was onmiddellijk en ongefilterd: "Verdomme, mijn hart!", flapte ze eruit, voordat ze met de grootste ernst vroeg of het reptiel door er zachtjes in te knijpen geprovoceerd zou kunnen zijn, en of het haar zou kunnen bijten.

Een video van Netflix die een hit is.

Dit detail zorgde voor veel hilariteit onder internetgebruikers: Charlize Theron leek tijdens dezelfde uitdaging al een slang te zijn tegengekomen en aarzelde niet om de twee met elkaar te vergelijken. Toen Taron Egerton haar vroeg of ze de slang wilde vasthouden, was het antwoord een volmondig nee.

Het fragment werd al snel gedeeld op X (voorheen Twitter) door het officiële account van Netflix met het onderschrift: "Charlize Theron flipt helemaal door deze slang." De video verspreidde zich binnen enkele uren en lokte talloze reacties uit: sommige internetgebruikers vonden de scène grappig, terwijl anderen zich ook uitspraken over dierenwelzijn en iedereen eraan herinnerden dat een dier niet gebruikt mag worden voor vermaak of om ophef te creëren.

Charlize Theron (terecht) helemaal overstuur door deze slang 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27 april 2026

"Apex," de film die alle hype "rechtvaardigt".

In "Apex" speelt Charlize Theron Sasha, een rouwende bergbeklimster die zich alleen in de Australische outback bevindt, opgejaagd door een psychopathische seriemoordenaar, gespeeld door Taron Egerton. De film, geregisseerd door Baltasar Kormákur ("Everest", "Adrift"), duurt 95 minuten en is geen moment saai. Charlize Theron produceerde de film ook, samen met Chernin Entertainment. Op het scherm, net als in het leven, sluiten kracht en moed zeer reële angsten niet uit, wat die ook mogen zijn.

Los van alle hype, herinnert deze scène ons eraan dat geen enkele beroemdheid immuun is voor de meest instinctieve reacties. Zelfs de sterkste figuren op het scherm blijven diep menselijk in het aangezicht van hun angsten. Tussen de succesvolle promotie van "Apex" en het debat rond het gebruik van dieren in dit soort content, laat de video van Charlize Theron uiteindelijk zien dat een simpele uitdaging in slechts enkele seconden zowel vermakelijk als tot nadenken stemmend kan zijn.