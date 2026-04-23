De 9-jarige zoon van zangeres Pink draagt een opvallende outfit als eerbetoon aan zijn moeder.

De Amerikaanse zangeres en actrice Pink deelde een nieuwe foto van haar 9-jarige zoon Jameson, die de aandacht van fans trok vanwege zijn kleurrijke stijl. Op de foto, die ze op sociale media plaatste, heeft het kind een kapsel dat doet denken aan de uitgesproken visuele stijl van zijn moeder, die sinds de jaren 2000 bekendstaat om haar vele haartransformaties.

Een stijl geïnspireerd op de iconische looks van haar moeder.

Deze esthetische keuze is niet onbelangrijk: Pink heeft haar carrière vaak gekenmerkt met opvallende haarkleuren, met name levendige tinten die symbool zijn geworden voor haar publieke imago. Door een vergelijkbare look aan te nemen, lijkt haar zoon Jameson deze visuele erfenis voort te zetten, een duidelijke verwijzing naar de artistieke wereld van zijn moeder.

Dit is niet de eerste keer dat Jameson experimenteert met kleurrijke outfits. Het kind is al eerder in soortgelijke kleding gezien tijdens familie-uitjes en sportevenementen. Deze kledingkeuzes weerspiegelen een vrije en creatieve benadering, die waarschijnlijk binnen het gezin wordt aangemoedigd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door TODAY (@todayshow)

Een familie die vaak in de schijnwerpers staat.

De Amerikaanse zangeres en actrice Pink deelt regelmatig inkijkjes in haar leven met haar twee kinderen, Jameson en Willow, waarbij ze vaak privé-momenten combineert met publieke beelden. Deze berichten trekken steevast veel aandacht vanwege hun spontaniteit en de connectie met het publiek. Deze nieuwste verschijning van haar zoon Jameson voegt zich bij een reeks gezinsgerichte berichten die veel gevolgd worden op sociale media.

Met zijn opvallende look, geïnspireerd door zijn moeder, valt Pink's zoon Jameson op. Deze verschijning is meer dan alleen een esthetische keuze; het illustreert de sterke invloed van Pink's visuele universum op zijn eigen gezin.