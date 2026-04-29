"Magnifiek": Actrice Elizabeth Hurley brengt de hippie-chic stijl terug.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

De Britse actrice, model en producer Elizabeth Hurley was nog nooit eerder op het Stagecoach-muziekfestival geweest. Voor haar eerste bezoek maakte ze een opvallende indruk – op een ontspannen en moeiteloze manier. Haar zonnige, hippie-chique look was meteen een succes.

Elizabeth Hurley is een meester in het "boheemse western"-genre.

Ze documenteerde haar allereerste Stagecoach-festivalervaring op Instagram, waar ze lieve momenten deelde met haar partner, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley was er om hem te steunen tijdens zijn optreden met de single "On Our Way Along", die hij als trio met zijn kinderen, Noah en Braison Cyrus, ten gehore bracht. Ze schreef enthousiast bij haar bericht: "Yeehaaaaaw. Ik vond mijn eerste Stagecoach geweldig!"

Ze droeg een witte kanten top met daaroverheen een camelkleurig suède jasje met franjes, waarmee ze de outfit een bohemian western-uitstraling gaf. Een strakke, rechte jeans maakte de look compleet. Een bruine leren crossbodytas, een hangerketting en haar onmisbare oversized zonnebril maakten de look af, die zowel stijlvol als relaxed was. Elizabeth Hurley droeg haar haar los, wat deze moeiteloos chique westernstijl perfect afmaakte.

Een subtiel gecontroleerde hippie-chique esthetiek

Deze look illustreert perfect wat ontwerpers "festivaldressing" noemen: kledingstukken die er natuurlijk en spontaan uitzien, maar in feite perfect op elkaar zijn afgestemd. Kant, suède franjes, onbewerkt denim – drie kenmerken van de hippie-chic uit de jaren 70, herinterpreteerd met de ingetogen elegantie van een stijlvolle vrouw.

Een unanieme reactie: "magnifiek"

De reacties onder Elizabeth Hurleys Instagram-post waren overweldigend positief. "Prachtig," "Je ziet er absoluut schitterend uit," " Koningin" – haar 3,7 miljoen volgers prezen haar look net zozeer als de momenten die ze met Billy Ray Cyrus deelde. Elizabeth Hurley bevestigt wat haar fans al lang wisten: ze heeft geen rode loper nodig om de aandacht te trekken.

Een kanten top, een jasje met franjes en een spijkerbroek – Elizabeth Hurley bewees op het Stagecoach muziekfestival dat een festivaloutfit zowel simpel als perfect samengesteld kan zijn. Hippie chic is niet dood; het wachtte alleen op de juiste persoon om het te dragen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
De 58-jarige actrice Nicole Kidman zorgde voor opschudding in een jurk met open rug en een onverwacht detail.
Popster Zara Larsson draagt de microshorts en zorgt voor een sensatie.

Bella Hadid kiest voor een minimalistische rode strandoutfit.

Het Amerikaanse model Bella Hadid luidde de zomer alvast in. Ze plaatste een reeks strandfoto's op Instagram die...

Retro glamour: de Britse zangeres Lily Allen maakt een opvallende modecomeback.

De Britse zangeres, muzikante en actrice Lily Allen is terug op het podium en in de schijnwerpers. Momenteel...

Popster Zara Larsson draagt de microshorts en zorgt voor een sensatie.

Voor het voorjaar van 2026 heeft Zara Larsson de microshort tot haar kenmerkende kledingstuk gemaakt. De Zweedse popster...

De 58-jarige actrice Nicole Kidman zorgde voor opschudding in een jurk met open rug en een onverwacht detail.

In Biarritz bewees de Australisch-Amerikaanse actrice en producente Nicole Kidman tijdens de Chanel Cruise 2026-2027 show dat een...

Addison Rae poseert met een simpele vintage verenboa en zorgt voor een sensatie.

Een roze verenboa, kitten heels – Addison Rae had niets meer nodig om Instagram in vuur en vlam...

"Een echte Barbie": deze atlete die model werd, fascineert internetgebruikers.

Op het veld is ze een van de beste rebounders in de geschiedenis van de WNBA. Buiten het...