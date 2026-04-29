"Magnifiek": Actrice Elizabeth Hurley brengt de hippie-chic stijl terug.

De Britse actrice, model en producer Elizabeth Hurley was nog nooit eerder op het Stagecoach-muziekfestival geweest. Voor haar eerste bezoek maakte ze een opvallende indruk – op een ontspannen en moeiteloze manier. Haar zonnige, hippie-chique look was meteen een succes.

Elizabeth Hurley is een meester in het "boheemse western"-genre.

Ze documenteerde haar allereerste Stagecoach-festivalervaring op Instagram, waar ze lieve momenten deelde met haar partner, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley was er om hem te steunen tijdens zijn optreden met de single "On Our Way Along", die hij als trio met zijn kinderen, Noah en Braison Cyrus, ten gehore bracht. Ze schreef enthousiast bij haar bericht: "Yeehaaaaaw. Ik vond mijn eerste Stagecoach geweldig!"

Ze droeg een witte kanten top met daaroverheen een camelkleurig suède jasje met franjes, waarmee ze de outfit een bohemian western-uitstraling gaf. Een strakke, rechte jeans maakte de look compleet. Een bruine leren crossbodytas, een hangerketting en haar onmisbare oversized zonnebril maakten de look af, die zowel stijlvol als relaxed was. Elizabeth Hurley droeg haar haar los, wat deze moeiteloos chique westernstijl perfect afmaakte.

Een subtiel gecontroleerde hippie-chique esthetiek

Deze look illustreert perfect wat ontwerpers "festivaldressing" noemen: kledingstukken die er natuurlijk en spontaan uitzien, maar in feite perfect op elkaar zijn afgestemd. Kant, suède franjes, onbewerkt denim – drie kenmerken van de hippie-chic uit de jaren 70, herinterpreteerd met de ingetogen elegantie van een stijlvolle vrouw.

Een unanieme reactie: "magnifiek"

De reacties onder Elizabeth Hurleys Instagram-post waren overweldigend positief. "Prachtig," "Je ziet er absoluut schitterend uit," " Koningin" – haar 3,7 miljoen volgers prezen haar look net zozeer als de momenten die ze met Billy Ray Cyrus deelde. Elizabeth Hurley bevestigt wat haar fans al lang wisten: ze heeft geen rode loper nodig om de aandacht te trekken.

Een kanten top, een jasje met franjes en een spijkerbroek – Elizabeth Hurley bewees op het Stagecoach muziekfestival dat een festivaloutfit zowel simpel als perfect samengesteld kan zijn. Hippie chic is niet dood; het wachtte alleen op de juiste persoon om het te dragen.