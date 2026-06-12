In een blauwgroene tweedelige outfit bevestigt Sofia Vergara haar voorkeur voor nauwsluitende silhouetten.

De Colombiaans-Amerikaanse actrice, model, producer en televisiepresentatrice Sofia Vergara plaatste een nieuwe foto op Instagram – een simpele spiegelselfie samen met een vriendin – waarop ze te zien is in een bijzonder stijlvolle blauwgroene tweedelige outfit. Het is een look die perfect de kenmerkende stijl belichaamt die ze al jaren ontwikkelt.

Een hoge blauwgroene haarband met een aquarelprint.

Op de foto die ze op sociale media deelde, draagt Sofia Vergara een strapless bandeau-top in een kleurenpalet van diepblauw en turquoise groen. Wat het kledingstuk bijzonder opvallend maakt, is de op aquarel geïnspireerde, bijna schilderachtige print, die de stof een artistieke dimensie geeft. Bij elke beweging lijken de kleuren in elkaar over te vloeien. De rechte halslijn accentueert perfect de sleutelbeenderen en schouders. Deze grafische keuze vormt het silhouet en laat de huid stralen.

Een bijpassende rok voor een complete, zwierige look.

Om de outfit structuur te geven, koos de actrice voor een rok die bij haar top paste, in dezelfde blauwgroene tint en met dezelfde aquarelprint. Deze kleurharmonie transformeert het silhouet tot een echt samenhangend visueel geheel – precies wat ontwerpers voor de lente/zomer 2026 catwalks zoeken, aangezien zij de voorkeur geven aan gecoördineerde looks van top tot teen. Een dunne, zichtbare tailleband tussen de top en de rok voegt een vleugje moderniteit toe aan het ensemble.

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Een kenmerkend silhouet voor Sofia Vergara.

Deze outfit past perfect in een zeer samenhangende stijl. Sofia Vergara heeft jarenlang een stijl ontwikkeld die draait om nauwsluitende kleding en rijke kleuren. Een kenmerkende stijl die perfect aansluit bij het figuur waarmee ze beroemd is geworden, met name door haar rol als de iconische Gloria in de serie "Modern Family" gedurende elf seizoenen. Wat haar kapsel betreft, is de actrice trouw gebleven aan haar eigen visuele identiteit: lang, steil bruin haar, met een middenscheiding, dat over haar schouders valt. Een eenvoudige snit, maar direct herkenbaar voor haar fans.

De terugkeer van het blauwgroene kleurenpalet op de catwalks.

Los van individuele stijl, weerspiegelen de kleurkeuzes van vandaag een echte trend. Op de catwalks van de lente/zomer 2026 waren tinten zeegroen, lichtblauw en turquoise alomtegenwoordig – het bewijs dat dit kleurenpalet, dat lange tijd was voorbehouden aan de sportwereld of vakanties, nu ook respect afdwingt in formele kleding.

Met deze blauwgroene outfit heeft Sofia Vergara een van haar mooiste Instagramfoto's van het jaar gemaakt. Een perfect samengestelde zomeroutfit die zeker reacties van haar volgers heeft uitgelokt en modefans heeft geïnspireerd.