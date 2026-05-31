De tweelingnichtjes van prinses Diana laten op sociale media zien hoe hecht hun band is.

De tweeling Lady Amelia en Lady Eliza Spencer zijn al sinds hun kindertijd onafscheidelijk en laten geen gelegenheid onbenut om dat te laten zien. Op Instagram hebben de nichtjes van prinses Diana opnieuw de hechte band tussen hen gedemonstreerd.

"Meer dan ooit in dezelfde stijl": hun Reel verovert online harten

Lady Amelia Spencer en Lady Eliza Spencer plaatsten een Reel (video) op Instagram die hun volgers meteen ontroerde. De video toont de blonde tweeling, stralend en lachend, terwijl ze zich klaarmaken voor een avondje uit. Beiden dragen witte kanten badjassen, hun haar opgestoken in een knot en lange oorbellen, en poseren naast elkaar op het balkon van hun hotel. Het onderschrift, in het Engels, zegt alles: "Twinning more than ever ." (Meer tweeling dan ooit).

Eeneiige tweelingen… bevestigd door een DNA-test

Amelia en Eliza, geboren op 10 juli 1992 als dochters van Charles Spencer, de negende graaf Spencer (de jongere broer van Lady Di), en Victoria Lockwood, dachten lange tijd dat ze geen identieke tweeling waren. Bij hun geboorte werd hen verteld dat ze een twee-eiige tweeling waren. Pas in 2024 maakte een genetische test een einde aan dit misverstand: ze zijn wel degelijk identiek. Een late onthulling die, volgens Eliza, "alles verandert. Nu we het weten, valt alles op zijn plaats."

Een band die moeilijk in woorden te beschrijven is.

Naast hun fysieke gelijkenis delen de twee zussen een band die door niets lijkt te kunnen worden verbroken. "We weten vaak precies wat de ander denkt," vertrouwde Amelia toe. Voor Eliza gaat deze band verder dan woorden: "Onze tweelingband is gewoonweg onbeschrijfelijk. We delen die band al sinds voordat we geboren waren." Ze voegde eraan toe: "We zijn identiek van binnen en van buiten." Het is een band die ze ervoor hebben gekozen om publiekelijk te tonen, door modellen, ambassadeurs en vaste gasten op de rode loper te worden.

Een nieuw hoofdstuk in hun leven.

Terwijl de twee zussen hun hechte band constant via sociale media onderhouden, slaan ze ook allebei nieuwe weg in. Amelia is inmiddels getrouwd met Greg Mallett, terwijl Eliza zich voorbereidt op haar huwelijk met haar verloofde, Channing Millerd. Als modellen, merkambassadeurs en vaste gasten op de meest prestigieuze feesten, blijven de tweelingzussen prominent in het nieuws verschijnen, altijd zij aan zij. Dit hechte zussenduo blijft het publiek boeien en is, door hun aanwezigheid alleen al, een stille getuige van de erfenis die hun beroemde tante, prinses Diana, heeft achtergelaten.

Door middel van tedere momentopnamen, oprechte bekentenissen en nieuwe persoonlijke verbintenissen schetsen Lady Amelia en Lady Eliza Spencer op subtiele wijze een prachtig beeld van zusterschap. De tweelingzussen van de Spencer-dynastie herinneren ons eraan dat, los van hun afkomst en de aandacht die ze krijgen, hun hechte band hun meest waardevolle bezit blijft.