Deze Indiase actrice van 43 jaar zorgde voor opschudding in een zilveren jurk.

De Indiase actrice, zangeres, producer, schrijfster en model Priyanka Chopra Jonas maakte onlangs furore op het Vanity Fair Oscar Party 2026 in een sprankelende zilveren jurk, gecombineerd met minimalistische sandalen.

Een metallic jurk die het licht weerkaatst.

Voor het afterparty in het Los Angeles County Museum of Art verruilde Priyanka Chopra Jonas haar witte galajurk voor een lichtzilveren creatie met een metallic glans. De asymmetrische jurk had een one-shoulder model dat aan de ene kant hoog over de heup viel en aan de andere kant uitliep in een lange, zwierige rok, waardoor een spel van lijnen ontstond. De bijpassende bontafwerking voegde een vleugje Hollywood-glamour toe aan dit al oogverblindende stuk.

Minimalistische sandalen

Priyanka Chopra Jonas droeg sandalen, een cultmodel met dunne satijnen bandjes en een duizelingwekkende stilettohak. Deze taps toelopende sandalen in een warme bruine kleur pasten perfect bij de bontdetails van de jurk. De combinatie van de zilveren jurk en de sandalen zorgde voor een verfijnde maar ingetogen look, waardoor Priyanka – en niet de accessoires – in het middelpunt van de belangstelling stond.

Een super stijlvol stel met Nick Jonas.

Naast haar droeg haar echtgenoot, de Amerikaanse singer-songwriter en acteur Nick Jonas, een beige double-breasted pak dat de metallic glans van de jurk van zijn vrouw accentueerde, een afwijking van de meer klassieke zwarte smoking die hij tijdens de ceremonie droeg. Hand in hand op de rode loper was het paar een van de meest in het oog springende duo's van de avond en oogstte talloze complimenten en foto's op sociale media vanwege hun perfecte coördinatie.

Na haar schitterende verschijning in een jurk met veren op het Oscarpodium, bevestigde deze zilveren jurk haar status als mode-icoon, die in een oogwenk kan schakelen van extravagante haute couture naar chique minimalisme. Priyanka Chopra Jonas straalt!

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
"Ze laat te veel zien": De jurk van deze actrice wakkert de "body shaming" aan waar jonge moeders mee te maken krijgen.
Zonder make-up onthult Jessica Alba haar routine voor een stralende huid.

