Zangeres Madison Beer maakt furore in een vintage groen fluwelen korset.

De Amerikaanse zangeres, model en actrice Madison Beer blijft indruk maken tijdens haar tournee. In Barcelona zette ze het podium in vuur en vlam in een adembenemend groen korset, wat veel reacties van haar fans op sociale media uitlokte.

Tijdens haar "Locket Tour" in Barcelona gaf Madison Beer een zeer goed ontvangen optreden. Ze deelde een carrousel op Instagram met de titel "One Week of the Locket Tour", waarin ze haar outfits, reacties van fans en de sfeer van haar concerten liet zien. Hoewel al haar looks indruk maakten, was het vooral een groene outfit, die ze droeg tijdens de finale van het concert, die de aandacht trok.

Voor haar grote finale koos Madison Beer voor een strapless groene korsetbody met franjes. Een kleur die zowel levendig als verfijnd was en haar fans betoverde. Ze droeg haar lange haar los en koos voor een zachte, natuurlijke make-up. Een subtiele balans tussen elegantie en rockenergie, geheel in lijn met haar gevoel voor drama.

Deze keuze past perfect in de direct herkenbare wereld van haar "Locket"-periode, die is geïnspireerd op een vintage, bijna Victoriaanse esthetiek, waarin medaillons een symbolische betekenis hebben. Madison Beer, die graag romantische stukken, korsetten en retro-elementen combineert, heeft vaak haar voorliefde uitgesproken voor kleding "die al een leven achter de rug heeft". Deze gevoel voor mode is duidelijk terug te zien in al haar podiumoutfits, van kant en strikken tot silhouetten met korsetten.

De publicatie van haar outfit zorgde voor een stortvloed aan bewonderende reacties. Onder haar foto's stroomden de complimenten binnen: veel internetgebruikers omschreven haar als "magnifiek", terwijl anderen haar als "een engel" beschouwden. Dit bevestigt alleen maar haar status als mode-icoon, voor wie elke verschijning op het podium een waar stijlstatement is.

Met dit groene korset, dat ze droeg tijdens de afsluiting van haar concert in Barcelona, creëerde Madison Beer een van de meest opvallende looks van haar "Locket Tour". Door gedurfde kleuren te combineren met vintage elegantie, bewees ze eens te meer dat ze de kunst beheerst om het podium om te toveren tot een ware catwalk.