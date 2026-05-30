"Iedereen is dol op haar": deze rijzende ster onder de actrices fascineert internetgebruikers.

Léa Michel
@indenavarrette / Instagram

Een nieuwe "scream queen" heerst op internet, en haar naam is Inde Navarrete. De Amerikaanse actrice, die beroemd werd door het horrorfenomeen "Obsession", zorgt voor veel ophef op sociale media.

"Obsession", het horrorfenomeen van het jaar

De film "Obsession", die medio mei in de Amerikaanse bioscopen verscheen, werd een van de grootste verrassingshits van 2026. De film, geregisseerd door de jonge filmmaker Curry Barker, volgt Bear, een medewerker van een muziekwinkel, die een vervloekt voorwerp genaamd "One Wish Willow" gebruikt om zijn jeugdvriendin Nikki smoorverliefd op hem te laten worden. Uiteraard verandert de wens in een nachtmerrie.

De film, een mix van bovennatuurlijke horror, psychologische spanning en thema's rondom toestemming, oogstte veel lof van critici en behaalde een score van meer dan 90% op Rotten Tomatoes. Vrijwel volledig gedreven door mond-tot-mondreclame en virale reacties, bracht de film wereldwijd bijna 74 miljoen dollar op met een budget van amper 1 miljoen dollar.

Inde Navarrete, de nieuwe "scream queen"

De kern van dit enthousiasme is Inde Navarrete's vertolking van Nikki. Zowel critici als publiek prijzen haar acteerprestatie als "even hartverscheurend als angstaanjagend". De actrice schakelt moeiteloos tussen verschillende gedaantes – de "perfecte" en versteende echtgenote, de gillende jonge vrouw op instorten, en vervolgens de uitgeholde huls – soms zelfs binnen één enkele scène. Het tijdschrift Deadline aarzelde niet om haar te kronen tot een gevestigde "scream queen".

Wie is Inde Navarrete?

Voor wie haar pas net ontdekt, is Inde Navarrette allesbehalve een nieuwkomer. Geboren in Tucson, Arizona, had ze al naam gemaakt als Sarah Cushing in de serie "Superman & Lois" van 2021 tot 2024. Ze verscheen ook in "13 Reasons Why". Voor haar veeleisende rol in "Obsession", die haar naar eigen zeggen soms angst aanjoeg tijdens de opnames, zegt Navarrette inspiratie te hebben gehaald uit Mia Goth in "Pearl". Wat haar toekomst betreft, vatte ze het simpel samen: als het horrorgenre haar wil hebben, is ze van plan er nog een tijdje in te blijven.

Internetgebruikers zijn gecharmeerd

Het is vooral online dat het "Navarrette-fenomeen" is losgebarsten. TikTok-bewerkingen, reactievideo's, fan-theorieën: sociale media staan vol met content die haar de hemel in prijst. In de reacties klinkt steeds hetzelfde enthousiasme: "iedereen is verliefd op haar" en "ze is de nieuwe grote ster". Velen noemen Inde Navarrette nu al de "volgende grote horrorster".

Met "Obsession" stal Inde Navarrete niet alleen de show: ze veroverde het internet. Dankzij lovende kritieken en online bewondering heeft ze zich ontpopt tot de revelatie van 2026 – en ongetwijfeld staat ze aan de vooravond van een veelbelovende carrière.

