In een lichtblauwe jurk straalt deze Amerikaanse zangeres op de rode loper.

Léa Michel
@cocojones / Instagram

De Amerikaanse zangeres en actrice Coco Jones schitterde op de rode loper tijdens de openingsavond van het American Black Film Festival 2026 in het New World Center in Miami Beach. De zangeres van "ICU" was aanwezig om de presentatie van "Strung" te ondersteunen, een film waarin ze zelf de hoofdrol speelt. Voor de gelegenheid koos ze voor een lichtblauwe jurk en subtiele accessoires, waarmee ze een romantische look creëerde.

Een poederblauwe jurk

De outfit van Coco Jones was gebaseerd op een lichtblauwe jurk met een aansluitend maar luchtig silhouet, ontworpen door Geyanna Youness. De jurk onderscheidt zich door horizontaal geplooide linten en kleine strikjes die ritme toevoegen aan het geheel, en eindigt in een middellange zoom. Een zacht silhouet, perfect passend bij de stijl van Coco Jones.

Fijne zilveren sandalen

Coco Jones koos voor minimalistische zilveren sandalen met hak. Het model heeft een dun bandje aan de voorkant, een moderne spitse neus en een enkelbandje met een zilveren gesp. De sandalen zijn gemaakt van metallic leer en staan op een stilettohak van ongeveer tien centimeter, waardoor de benen langer lijken.

Een vaste verschijning op de rode loper.

Coco Jones heeft een bijzondere voorliefde voor sandalen met bandjes als ze uitgaat. Onlangs droeg ze een bruin satijnen paar naar het Met Gala van 2026, en een roze paar van Flor de Maria Elva bij de Billboard Women in Music Awards van 2026. Deze keuzes bevestigen haar voorkeur voor ingetogen en gestructureerd schoeisel.

"Strung", in het hart van de avond

Deze verschijning viel samen met de lancering van "Strung", een psychologische thriller geregisseerd door Malcolm D. Lee en geproduceerd door Tyler Perry en Jason Blum. De film volgt een getalenteerde violist die wordt aangenomen als muzieklerares voor de dochter van een invloedrijke maar raadselachtige familie, voordat verontrustende geheimen aan het licht komen. Coco Jones speelt de hoofdrol naast de Amerikaanse zangeres Chloe Bailey en de Britse acteur Lucien Laviscount. De film, die als openingsfilm van het festival werd gepresenteerd, is vanaf 26 juni te zien op Peacock.

Door een lichtblauwe jurk te combineren met elegante zilveren sandalen creëerde Coco Jones een evenwichtige look, waarbij de zachte tinten de subtiele accessoires perfect aanvulden. Trouw aan haar stijl bewees ze haar gemak op de rode loper, terwijl ze tegelijkertijd een muziekcarrière en filmprojecten combineerde.

Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Hailey Bieber kiest voor stijlvolle en comfortabele hakken voor de zomer.

