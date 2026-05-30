In een historisch moment in Hollywood zorgde Miley Cyrus voor een sensatie met een sculpturale jurk.

Het is een moment dat in de Hollywoodgeschiedenis gegrift staat. De Amerikaanse singer-songwriter, muzikant, producer en actrice Miley Cyrus, die geëerd werd met een eigen ster op de Walk of Fame, maakte een blijvende indruk in een sculpturale jurk.

Een ster op de Hollywood Walk of Fame

Op 22 mei 2026 ontving Miley Cyrus een grote eer: de 2845e ster op de Hollywood Walk of Fame, in de categorie muziek. Ze genoot intens van dit zeer symbolische moment, dat een carrière van bijna twee decennia en haar blijvende invloed op de populaire cultuur erkent.

Een archiefjurk met een sculpturaal effect.

Voor deze gelegenheid maakte Miley Cyrus een gedurfde modekeuze: een zwarte jurk van Atelier Versace uit de archieven van het modehuis, een model uit de herfstcollectie van 2015 dat meer dan tien jaar geleden al te zien was op het Duits-Amerikaanse model, presentatrice en actrice Heidi Klum tijdens het amfAR-gala.

De nauwsluitende jurk speelde met transparantie, met een halterhals, opengewerkte panelen en spinnenwebachtig kantwerk, kunstzinnig aangebracht op strategische plekken. Een sculpturaal effect, geheel in lijn met Miley Cyrus' rock-chique stijl.

Minimalistische schoonheid en ontroerende woorden

Om haar jurk alle aandacht te laten trekken, koos Miley Cyrus voor een minimalistische make-up: strak blond haar, smokey eyes, nude lippenstift en subtiele sieraden. Naast haar stijl raakte haar toespraak het publiek diep. "Wat deze ster zo bijzonder maakt, is dat hij een opeenstapeling van toewijding vertegenwoordigt," vertelde ze, en beschreef het moment als "krachtig, leuk en fantastisch." Ze werd omringd door haar verloofde Maxx Morando, haar moeder Tish en haar zus Brandi.

Van Hannah Montana tot popicoon

Deze prijs bekroont een buitengewone reis. Miley Cyrus werd op 13-jarige leeftijd ontdekt in de Disney-serie "Hannah Montana" en bouwde na het einde van de serie in 2011 een solocarrière in de muziek op. Sindsdien heeft ze negen studioalbums uitgebracht en drie Grammy Awards gewonnen.

Met het ontvangen van haar ster heeft Miley Cyrus een mijlpaal in haar carrière omgezet in een waar stijlstatement, waarmee ze bevestigt dat ze een van de meest "gedurfde" artiesten van haar generatie is.