Shakira zorgde voor opschudding in een met pailletten bezaaide bodysuit tijdens haar concert.

Fabienne Ba.
@shakira / Instagram

De Colombiaanse singer-songwriter Shakira bracht haar fans in Los Angeles in extase door tijdens een reeks triomfantelijk ontvangen concerten het podium te betreden in een oogverblindend iriserend roze bodysuit.

Een reeks foto's die na zijn concerten in Californië werden gedeeld.

De dag na twee fantastische shows in Los Angeles deelde Shakira een reeks foto's van achter de schermen en op het podium op haar Instagram-account. Ze was duidelijk dolenthousiast en voegde er een passend bericht aan toe: "Los Angeles, wat twee ongelooflijke avonden!!! Wat een publiek! Ze zongen en dansten van begin tot eind!!!" Een enthousiast onderschrift dat de aanstekelijke energie van haar concerten perfect weergeeft. De post zorgde direct voor een golf van bewonderende reacties, waarbij haar fans haar optreden en schoonheid overlaadden met lof.

Een felroze, iriserend bodysuit

Het hoogtepunt van dit optreden was ongetwijfeld haar podiumoutfit. Shakira droeg een nauwsluitend roze bodysuit met iriserende accenten die bij elke beweging het licht weerkaatsten. Het kledingstuk accentueerde haar figuur en de levendige roze kleur bleek een krachtige podiumkeuze, die perfect aansloot bij de energie van haar concerten.

Wat deze bodysuit echt onderscheidt, is de aanwezigheid van verschillende uitsparingen bij de ribben. Deze openingen, aan weerszijden van de taille, geven het silhouet een dynamische uitstraling. Dit detail, dat een kenmerk is geworden van hedendaagse podiumoutfits, illustreert perfect de stijl van de grootste popsterren van nu. Een couture-detail dat een klassieke bodysuit transformeert in een waar pronkstuk.

Netpanty en bijpassende enkellaarsjes

Om dit iriserende bodysuit compleet te maken, koos Shakira voor een zwarte netpanty, wat een vleugje rock-'n-roll toevoegde. Aan haar voeten droeg ze enkellaarsjes in een roze tint die bij haar bodysuit paste, waardoor de monochrome look werd versterkt. Deze zorgvuldig samengestelde stilistische samenhang toont eens te meer de precisie van haar artistieke visie aan.

Een roze gitaar, een verlengstuk van de outfit.

Het meest opvallende detail van deze verschijning was wellicht de aanwezigheid van een roze gitaar, die Shakira op het podium bespeelde. Het instrument, perfect afgestemd op de kleur van haar bodysuit, werd een waar accessoire op zich en maakte de hele look compleet, tot aan het muziekinstrument toe.

Naast haar gitaarspel liet Shakira ook haar drumkunsten zien, waarmee ze eens te meer haar veelzijdigheid als artiest bewees. Ze combineerde naadloos zang, choreografie en instrumentale prestaties in een energieke show die haar status als een waar podiumbeest bevestigde. Deze performance was een herinnering aan waarom ze, bijna dertig jaar na haar eerste successen, nog steeds een van de meest gerespecteerde popartiesten in de internationale muziekindustrie is.

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Een beautylook geschikt voor het podium.

Voor haar twee concerten koos Shakira voor een podiumklare beautylook. Haar make-up was gericht op een bijzonder geaccentueerde blik, waarbij haar kenmerkende donkere ogen, roze wangen die perfect pasten bij de kleur van haar outfit en een levendige roze lippenstift werden benadrukt. Haar lange, bruine golvende haar liet ze los over haar schouders vallen in een bewust ongedwongen stijl. Een look die zowel verfijnd als perfect geschikt was voor de eisen van een optreden, en die de inspanningen van de dans doorstond zonder aan uitstraling in te boeten.

Met haar iriserende roze bodysuit, netkousen en bijpassende gitaar gaf Shakira een van haar meest memorabele podiumoptredens van het jaar. Het was een bewijs dat popiconen niet zomaar "lang meegaan": ze leggen de lat steeds hoger, concert na concert.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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