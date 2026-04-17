Sandra Bullock maakt een opvallende entree op Instagram met haar eerste video.

Léa Michel
Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

De Duits-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Sandra Bullock heeft een spectaculaire entree gemaakt op sociale media. Ze koos Instagram voor haar grote debuut en haar video heeft zowel haar fans als haar beroemde collega's al weten te overtuigen.

Een video die humor en nostalgie combineert.

Voor haar eerste bericht maakte Sandra Bullock speels een margarita, terwijl ze naar de blender wees alsof ze die op magische wijze bestuurde. Het onderschrift luidde: "Middernacht ergens...", een speelse verwijzing naar haar cultklassieker "Practical Magic" uit 1998, waarin ze samen speelde met de Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman. Dit kleine berichtje is geen toeval: de twee actrices hebben onlangs bevestigd dat ze terugkeren in het vervolg op de film, dat op 11 september uitkomt.

Een ster die met open armen werd ontvangen door Hollywood.

Deze verschijning op Instagram zorgde al snel voor een enorme hype op internet. Nicole Kidman was een van de eersten die haar collega feliciteerde en beloofde "altijd" een margarita met haar te drinken. De Amerikaanse actrice, regisseur en producent Jennifer Aniston, de Amerikaanse actrice, producent en zakenvrouw Reese Witherspoon en de Amerikaanse actrice Sarah Paulson reageerden eveneens enthousiast en plaatsten allemaal lieve berichten om de komst van hun vriendin op het platform te vieren.

Sandra Bullock lijkt deze nieuwe digitale fase met een luchtige en humoristische houding te benaderen. Na decennia in de schijnwerpers te hebben gestaan, begeeft ze zich in de wereld van sociale media met wat haar kenmerkende authenticiteit lijkt te zijn. Haar eerste bericht, een mix van filmische nostalgie en aanstekelijke humor, zet meteen de toon: een warme en stralende aanwezigheid die haar groeiende community ongetwijfeld zal bekoren.

Léa Michel
Léa Michel
Kylie Jenners beste vriendin blaast de crop top-trend nieuw leven in met een vintage versie.
In Australië worden Meghan Markle en prins Harry bekritiseerd vanwege de kosten van hun bezoek.

In Australië worden Meghan Markle en prins Harry bekritiseerd vanwege de kosten van hun bezoek.

Meghan Markle en prins Harry zijn voor het eerst sinds 2018 weer in Australië, maar deze nieuwe "tour"...

Kylie Jenners beste vriendin blaast de crop top-trend nieuw leven in met een vintage versie.

Onder de Californische zon staat Anastasia Karanikolaou in de schijnwerpers. De influencer, een goede vriendin van Kylie Jenner,...

Op 67-jarige leeftijd ruilt Andie MacDowell haar iconische krullen in voor een "meer ontspannen" kapsel.

De Amerikaanse actrice en model Andie MacDowell en haar zilveren krullen: het is een liefdesverhaal dat Hollywood al...

"Ze is eng": Farrah Abrahams dochter zorgt voor discussie met haar gothic-look

Sophia Abraham, dochter van Farrah Abraham, een bekend gezicht in de Amerikaanse reality-tv, plaatste foto's van haar schoolbal...

De haartransformatie van Katie Holmes met deze lange "bronde" bob zorgt voor veel ophef.

Na jarenlang afscheid te hebben genomen van haar lange, donkerbruine haar, pronkt de Amerikaanse actrice, regisseur en producent...

Hailey Bieber brengt de vintage jurk met luipaardprint weer onder de aandacht met een versie met pailletten.

Ze staat bekend om haar strakke, minimalistische stijl, maar Hailey Bieber heeft blijkbaar besloten het roer om te...