Sandra Bullock maakt een opvallende entree op Instagram met haar eerste video.

De Duits-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Sandra Bullock heeft een spectaculaire entree gemaakt op sociale media. Ze koos Instagram voor haar grote debuut en haar video heeft zowel haar fans als haar beroemde collega's al weten te overtuigen.

Een video die humor en nostalgie combineert.

Voor haar eerste bericht maakte Sandra Bullock speels een margarita, terwijl ze naar de blender wees alsof ze die op magische wijze bestuurde. Het onderschrift luidde: "Middernacht ergens...", een speelse verwijzing naar haar cultklassieker "Practical Magic" uit 1998, waarin ze samen speelde met de Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman. Dit kleine berichtje is geen toeval: de twee actrices hebben onlangs bevestigd dat ze terugkeren in het vervolg op de film, dat op 11 september uitkomt.

Een ster die met open armen werd ontvangen door Hollywood.

Deze verschijning op Instagram zorgde al snel voor een enorme hype op internet. Nicole Kidman was een van de eersten die haar collega feliciteerde en beloofde "altijd" een margarita met haar te drinken. De Amerikaanse actrice, regisseur en producent Jennifer Aniston, de Amerikaanse actrice, producent en zakenvrouw Reese Witherspoon en de Amerikaanse actrice Sarah Paulson reageerden eveneens enthousiast en plaatsten allemaal lieve berichten om de komst van hun vriendin op het platform te vieren.

Sandra Bullock lijkt deze nieuwe digitale fase met een luchtige en humoristische houding te benaderen. Na decennia in de schijnwerpers te hebben gestaan, begeeft ze zich in de wereld van sociale media met wat haar kenmerkende authenticiteit lijkt te zijn. Haar eerste bericht, een mix van filmische nostalgie en aanstekelijke humor, zet meteen de toon: een warme en stralende aanwezigheid die haar groeiende community ongetwijfeld zal bekoren.